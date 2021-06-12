Абсолютный батыр Лаишевского района РТ уехал с Сабантуя на новом автомобиле

Абсолютным батыром Лаишевского района Татарстана стал Руслан Газизуллин из города Лаишева. С майдана он уехал сегодня на новой «Ладе Гранте». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе района.

Руслан Газизуллин, выступающий в весовой категории более 100 килограммов, участвует в поединках 14 лет. Десять раз он становился чемпионом, а вот машину получил впервые.

Победитель с сыновьями.

«Я десятый раз становлюсь батыром, но на машине уезжаю впервые», — поделился абсолютный батыр 2021 года.

Почетными гостями праздника стали глава района Ильдус Зарипов и заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Ильдус Зарипов обратился к гостям и жителям Лаишева, напомнив, что Сабантуй символизирует успешное завершение всех полевых работ и вселяет веру в лучший урожайный год.

«Работа на полях всегда есть и будет одной из уважаемых профессий в нашей стране. Именно сельхозработники обеспечивают продовольственную независимость и являются залогом процветания государства», — сказал он, перечислив наиболее успешных аграриев в районе и Татарстане.

Ильдус Зарипов также отметил, что сельскохозяйственная отрасль Лаишевского района активно внедряет современные технологии и идет в ногу со временем. «Тяжелый ручной труд заменяется автоматизацией, что значительно облегчает работу на сельхозпредприятиях», — сказал он.

Слова благодарности он выразил всем труженикам села — людям, которые являются примером любви и уважения к родной земле. «Сабантуй стал поистине любимым праздником, который объединяет наши народы и является символом трудолюбия и упорства. В нашей многонациональной республике он одинаково почитается представителями всех наций», — отметил руководитель муниципалитета.

Затем Ильдус Зарипов присоединился к празднованию Сабантуя, продемонстрировав свой навык игры на гармони. Заводная мелодия никого не оставила равнодушными, в пляс пустились десятки горожан.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова также поздравила всех присутствующих с праздником, отметив, что у лаишевцев точно есть договоренность с небесной канцелярией. «Сегодня во всей республике пасмурно и идут дожди, а у вас жарко и светит солнце. И всегда все праздники в Лаишеве проходят при хорошей погоде», — отметила гостья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамском районе республики Сабантуй посетили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы РФ Олег Морозов и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.