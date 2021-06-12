Фарид Мухаметшин: «Сабантуй — неотъемлемая часть культурного кода татарского народа»

Мухаметшин: 20 лет назад пели только на татарском и русском, сегодня — на всех языках

У въезда на майдан спортивно-культурного комплекса «Ильинка» артисты с чак-чаком и караваем встретили почетных гостей торжества. Перед началом официальной части флаг Сабантуя поднял абсолютный батыр сева 2021 года Ильгиз Мингазиев.

Фарид Мухаметшин, открывая праздник, поделился воспоминаниями, каким был Сабантуй 20 лет назад.

«Сегодня яркое представление, которое мы увидели, я сравнил с 20-летним прежним периодом, когда на Сабантуе в основном пели на татарском и на русском языках. Обратили ли вы внимание, что сегодня пели на многих языках нашей страны, показав культуру, песни, танца, музыки? Мы еще раз убедились, что живем в одной дружной, братской семье многонационального народа нашей республики и нашей страны», — обратился к нижнекамцам почетный гость.

Фарид Мухаметишин отметил, что сегодня Сабантуй совпал с общероссийским праздником — Днем великой России.

«В этот день мы с особой гордостью говорим, что живем в Российской Федерации, великой России с богатой историей и вносим свой татарстанский клад в ее развитие и ее успехи», — сказал Мухаметшин.

«Не в первый раз мы у вас на майдане. И приезжая сюда, мы говорим спасибо за новую встречу, за поддержку органов муниципальной власти, трудолюбие <...> за предварительное голосование, в котором вы все участвовали по формированию депутатского корпуса VIII созыва. Мы хотим как можно больше продвинуть толковых депутатов для того, чтобы защищать интересы своих избирателей», — сказал гость.

Коснулся Мухаметшин и предстоящей переписи, призвав всех принять участие в этом предстоящем событии. «Это важно! Мы — вторая нация по численности после русских, но перепись покажет и гендерную политику, и состояние экономики и социальные проблемы. Всем надо будет принять участие в этой серьезной акции в октябре 2021 года», — обратился к нижнекамцам гость, призвав их быть неравнодушными.

Рустам Минниханов: «Где татары, там Сабантуй!»

Фарид Мухаметшин также зачитал поздравление Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, адресованное нижнекамцам по случаю празднования Сабантуя.

«Сердечно поздравляю вас с замечательным татарском национальным праздником Сабантуй. На протяжении многих веков гостеприимный майдан Сабантуя собирает трудолюбивых земледельцев, прославленных батыров, всех кому близки и дороги родной язык, традиции и обычаи предков. Недаром у нас говорят: „Где татары, там Сабантуй!“. Действительно, Сабантуй — это неотъемлемая часть культурного кода татарского народа, живая связующая нить между нашим прошлым, настоящим и будущем. Широкий и щедрый как сама душа татарского народа, майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ. Особое значение празднования Сабантуй приобретает в Год родных языков и народного единства, призванного в еще большей мере укрепить братские отношения между представителями различных национальностей <...> Пусть же нынешний Сабантуй одарит нас отличным настроением, жизненным оптимизмом и верой в лучшее. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья и благополучия», — пожелал нижнекамцам Президент Татарстана.

Олег Морозов: «Россия Великая — потому что здесь творил великий Тукай»

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов в своем выступлении сказал, что Сабантуй — это национальный татарский праздник, который давно перешагнул пределы республики. Сам он не раз отмечал его в Москве, вместе с тысячной аудиторией — жителями столицы России.

«С огромным замечательным праздником вас, с Сабантуем, с праздником будущего урожая и праздником будущего хлеба. Это национальный праздник, который давно перешагнул границы нашей республики», — обратился к нижнекамцам парламентарий.

«Символично, что Сабантуй мы отмечаем в День России. Россия Великая — потому что на земле Татарстана творил и жил великий Тукай. Россия великая — потому что здесь, на нашей родной земле, создавал национальный театр Галиаскар Камал. Россия Великая — потому что навсегда Казанский университет связан с именами Льва Толстого, Владимира Ленина, Николая Лобачевского. Мы великая огромная страна, потому что есть наш Татарстан. Я поздравляю вас. Всем добра, светлого будущего, тепла в семьях, любви и счастья», — пожелал Олег Морозов.

Айдар Метшин: «Сабантуй — это праздник, который воспевает и славит труд людей, любовь к своей родной земле»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что Сабантуй — это долгожданный и любимый праздник, объединивший людей разных национальностей и вероисповеданий, собравший вместе на нижнекамской земле людей мира, труда, добра.

«Сабантуй — это праздник, который воспевает и славит труд людей, любовь к своей родной земле. Я благодарю от имени всех нижнекамцев наших аграриев, ветеранов и передовиков сельского хозяйства за их трудолюбие, упорство и преданность своему делу. Дорогие друзья, 2021 год в Республике Татарстан проходит под эгидой Года родных языков и народного единства, а для Нижнекамска — это год 55-летия города. Все это наполняет наш праздник особым содержанием. Символично, что вместе с Сабантуем мы отмечаем сегодня и главный государственный праздник — День России. Наш „праздник плуга“ является выражением искренней любви нашей великой, многонациональной стране <...> Дорогие нижнекамцы и гости города, желаю всем и каждому и вас здоровья и процветания. Пусть в ваших домах всегда царят мир, добро и благополучие», — пожелал градоначальник.

На Сабантуе наградили батыров сева Нижнекамского района

После выступления почетные гости праздника вручил награды и благодарственные письма батырам сева Нижнекамского района, руководителям личных подсобных и фермерских хозяйств, специалистам агроферм, а также работникам других отраслей. Также награды получили и лучшие батыры прошлых лет.

Абсолютным батыром сева 2021 года стал Ильгиз Мингазиев — тракторист растениеводства механизированного отряда «ОРСИС-АГРО». Его поощрили Благодарственным письмом главы Нижнекамского района.

Робот, говорящий на татарском языке, и ходулисты в национальных костюмах

Для гостей Сабантуя каждое предприятие города разработало интересную концепцию с национальным колоритом. Так, площадку ПАО «Нижнекамскнефтехим» представляет робот, говорящий на татарском языке. АО «ТАИФ-НК» встречает гостей ходулистами в национальных костюмах.

Предприятия ТОСЭР на своей площадке представили все реализуемые в Нижнекамске проекты, а площадка строителей стала уникальной исторической страничкой Сабантуя, где разместились фотокомпозиции разных лет города.

Традиционная выставка художников — еще одно украшение праздника — в этом году на мольбертах и фотокомпозициях представлены национальные мотивы и пейзажи Нижнекамска.

Площадка ремесленников создала особый колорит своими уникальными изделиями. 70 мастеров из Елабуги, Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска демонстрируют на этой площадке глиняные, кожевенные, деревянные изделия, которые в качестве подарка можно будет приобрести всем желающим.

Библиотечная система с интересной выставкой национальной литературы, композиция «Моя деревенька», национальные общества Дома дружбы народов также выставили свои площадки, где в течение дня проводятся мероприятия.

Особую атмосферу деревенского уклада жизни первые гости праздника прочувствовали, посетив площадку сельских поселений. Тюки с сеном, предметы быта, вкусные деревенские блюда — все это можно посмотреть и попробовать.

«Культурная программа праздника по традиции яркая, насыщенная и интересная, несмотря на пасмурную погоду. Гостям все очень нравится», — прокомментировали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Нижнекамского района.

Батыры поборются за денежный приз, а не за автомобиль

В этом году абсолютный батыр Сабантуя получит денежный сертификат, а не автомобиль, как это было в предыдущие годы — это новшество позволило увеличить призовые фонды в разных весовых категориях. Также соревнования станут открытыми. Если раньше в поединках участвовали только борцы из Нижнекамского района, то теперь все желающие со всей республики.

Параллельно на главной сцене проходит концерт. Здесь выступают не только местные артисты, но и звезды республиканского масштаба: лауреат ежегодного международного эстрадного фестиваля татарской песни «Татар жыры» Зайнаб Фархетдинова, народный артист Республики Татарстан Зуфар Билалов, наследник Ильгама Шакирова Филюс Кагиров, восходящая звезда татарской эстрады Рузиля Хаертдинова, а также Айрат Сафин и DJ Radik.

Местные артисты, лучшие хореографы также радуют гостей своим творчеством — они приняли участие в театрализованном прологе. Основная программа сосредоточена на территории майдана, также работают площадки, где можно смотреть выступления артистов художественной самодеятельности местных коллективов и гостей из столицы Татарстана.

В общей сложности в праздничной программе Сабантуя принимают участие 2200 артистов.

В Кукморе батыру Сабантуя вручат коня, а в Альметьевске откроется гигантская фотозона из сена

Сегодня и завтра Сабантуй проходит в сельских поселениях и районах республики. 19 июня праздник плуга продолжит свое шествие в Набережных Челнах, в столице Татарстана Сабантуй пройдет 26 июня.

В Кукморе абсолютный батыр Сабантуя впервые получит барана и коня — праздник плуга развернется 13 июня на поляне возле деревни Киндеркуль. На майдане деревни будут бороться не только мужчины — но и подростки, и даже женщины.

Рядом на площадке расположатся подворья, украшенные в национальном стиле. Еще одной изюминкой кукморского Сабантуя станет «Уголок свахи», который организует клуб знакомств.

Хедлайнером концертной программы станет ученик Салавата Фатхутдинова — исполнитель татарских песен собственного сочинения Рифат Зарипов. Также выступят артисты и коллективы Кукморского района, лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

В Альметьевске на территории городского майдана завтра также начнет работу «Деревенское подворье» —гигантская фотозона из сена, интерактивная выставка и товары от народных умельцев и музеев района.

В «Городе ремесленников» будут представлены изделия народного промысла и творчества, тематические мастер-классы «Умелые ручки», пройдет выставка сельскохозяйственной техники.

На главную сцену праздника выйдет государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана под руководством заслуженного артиста РФ, народного артиста РТ Айдара Файзрахманова, государственный ансамбль песни и танца «Агидель», популярные авторы-исполнители Ильнат Фархуллин, Рафаэль Якупов, группа «Зу-Ляй-ля» и творческие коллективы города и района.

В полдень начнутся традиционные конноспортивные состязания Сабантуя — показательные выступления по выездке лошадей от воспитанников Альметьевской конноспортивной школы, веселые скачки на пони, заезды на породистых лошадях, скачки на лошадях местных пород.