В Нижнекамске абсолютный батыр стал обладателем 100 тыс. рублей и барана

Житель села Шингальчи Нижнекамского района Татарстана Наиль Зайнуллин стал абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске. Борцу вручили 100 тыс. рублей и барана.

По информации пресс-службы муниципалитета, Наил Зайнуллин выступал в весе до 100 килограммов. Вторым победителем признан житель деревни Нижняя Уратьма Тимерхан Амирханов, соревновавшийся в весе до 85 килограммов. А третьим стал тренер СК «Шинник» Алмаз Зигангараев (категория до 50 килограммов). Призерам также вручили денежные призы.

«В общей сложности, по данным УВД, праздник плуга в Нижнекамске посетили 25 тыс. гостей», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Нижнекамского района.

Ранее агентство сообщало, что в Нижнекамском районе республики Сабантуй посетили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы РФ Олег Морозов и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.