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Ру Тат
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12 июня 2021  18:28
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске абсолютный батыр стал обладателем 100 тыс. рублей и барана

В Нижнекамске абсолютный батыр стал обладателем 100 тыс. рублей и барана
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Житель села Шингальчи Нижнекамского района Татарстана Наиль Зайнуллин стал абсолютным батыром Сабантуя в Нижнекамске. Борцу вручили 100 тыс. рублей и барана. 

По информации пресс-службы муниципалитета, Наил Зайнуллин выступал в весе до 100 килограммов. Вторым победителем признан житель деревни Нижняя Уратьма Тимерхан Амирханов, соревновавшийся в весе до 85 килограммов. А третьим стал тренер СК «Шинник» Алмаз Зигангараев (категория до 50 килограммов). Призерам также вручили денежные призы.

«В общей сложности, по данным УВД, праздник плуга в Нижнекамске посетили 25 тыс. гостей», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Нижнекамского района.

Ранее агентство сообщало, что в Нижнекамском районе республики Сабантуй посетили Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы РФ Олег Морозов и мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район #сабантуй
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