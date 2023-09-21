Абрамченко в Казани прогулялась по набережной озера Кабан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Находящаяся сегодня в столице Татарстана с рабочей поездкой заместитель Председателя Правительства России Виктория Абрамченко прогулялась по набережной озера Кабан. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вице-премьера РФ сопровождали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и представители фонда «Институт развития городов РТ».

Абрамченко рассказали об истории озера Кабан и о его значении для развития Казани в целом и Старо-Татарской слободы в частности. К тому же этот водоем является важной составляющей самой большой системы озер в регионе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатулина рассказала, как в регионе создаются общественные пространства и как они поддерживаются. По ее словам, такие места пользуются все возрастающей популярностью у татарстанцев.

В ходе прогулки Зинатулина рассказала гостье о республиканской программе развития общественных пространств и о новых проектах, находящихся в разработке. Абрамченко заинтересовала в том числе экосистема озера Кабан и возможности ее поддержки и развития.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О визите чиновницы с столицу Татарстана можно прочитать в материале Вице-премьер России Абрамченко: «Жители Казани наконец-то смогут дышать чистым воздухом».