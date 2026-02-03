Абитуриенты из РТ могут получить бонусные баллы при поступлении в медицинские вузы России
Министерство здравоохранения РТ и Казанский государственный медицинский университет запускают профориентационный проект «Твои шаги в медицину». Он даст будущим абитуриентам возможность получить дополнительные пять баллов при поступлении в любой медицинский вуз России.
Проект реализуется в рамках фестиваля «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах», который пройдет в Татарстане с 7 по 13 февраля.
Для получения дополнительных пяти баллов абитуриент 2026 года должен сделать следующие шаги:
- До 7 февраля зарегистрироваться на мероприятие по QR-коду;
- Ответить на вопросы викторины по истории медицины;
- Посмотреть видеофильм о хирурге Александре Вишневском;
- Ответить на контрольные вопросы по видеофильму о Вишневском.
«Дополнительные пять баллов абитуриент получит в случае участия в конкурсе приема на обучение на места в пределах целевой квоты», – дополнили в КГМУ.
Ранняя профориентация отвечает целям и задачам национального проекта «Кадры».