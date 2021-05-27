В Казани рассматривают возможность строительства линии метробусов до ЖК «Салават Купере»

В Казани рассматриваются несколько вариантов по транспортному обслуживанию жителей ЖК «Салават Купере». Об этом рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров в прямом эфире в Instagram.

«Помимо двух автобусных маршрутов, №36 и №62, изучаются еще три направления», — заявил чиновник.

Допускается возможность удлинения железнодорожного сообщения до Новой Туры. Также вопрос может быть решен в пользу строительства линии метробусов, которые будут двигаться по выделенной обособленной полосе. Третий вариант — это строительство отдельной линии трамвая.

«Все три варианта сейчас активно обсуждаются, мы решаем, какой из них наиболее удобен для жителей и целесообразен с точки зрения затрат», — пояснил Шакиров.