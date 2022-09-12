Абдулхаков предложил разработать программу капремонта инфраструктуры электротранспорта

Генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков предложил татарстанским депутатам разработать программу капитального ремонта инфраструктуры городского электрического транспорта при поддержке бюджета республики. Об этом он заявил на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Решением проблемы может дать возможность направлять бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта РФ на капремонт трамвайных путей, не только находящихся на одном уровне с проезжей частью, как это сейчас предусмотрено, но и на обособленной полосе в случае строительства и ремонта автодорог», — сказал докладчик.

Он подчеркнул, что тарифы на перевозку пассажиров и багажа не учитывают необходимых затрат на капремонт инфраструктуры предприятия, а за счет собственных средств сделать это невозможно. Абдулхаков привел в пример другие регионы России, где этот вопрос решается за счет субсидий из бюджетов различных уровней. «У нас целевые денежные средства на капремонт пути и контрактной сети выделялись последний раз почти двадцать лет назад — в 2003 году», — посетовал он.

Руководитель предприятия заметил, что по действующим нормативам замена контактного провода должна проводиться при 25-процентном износе. В Казани средний срок эксплуатации контактного провода трамвая составляет 8–9 лет, троллейбуса — 14–16 лет.

На балансе предприятия имеются 306,5 километра контактной сети, из которых 125 километров — с предельным износом. «По трамваю это около 40 километров, по троллейбусу — 85,5 километра. Самый изношенный участок трамвайной сети введен в эксплуатацию 55 лет назад, а три участка отслужили уже более 36 лет. Необходимо провести капитальный ремонт контактной сети на сумму более 272 млн рублей», — уточнил докладчик.

Абдулхаков добавил, что контактная сеть троллейбусных маршрутов имеет десять изношенных участков. Они были введены в эксплуатацию с 1963 по 2008 год. На капремонт контактной сети троллейбусов потребуется 700 млн рублей.

«Протяженность кабельных линий — более 90 километров, из них до предела изношено почти 37,5 километра. Капремонт одного километра обойдется в 6 млн рублей. Таким образом, необходимо заменить кабельные линии почти на 225 млн рублей», — продолжил он.

Гендиректор «Метроэлектротранса» отметил, что протяженность трамвайных путей составляет 132 километра, из них с предельным износом — уже 70 километров. «25 километров имеют срок эксплуатации более 50 лет, 13 километров — свыше 40 лет, 32 километра — более 20 лет. Всего необходимо провести капремонт трамвайных путей более чем на 3,5 млрд рублей», — сообщил он.

Аналогичная ситуация, по словам докладчика, с тяговыми подстанциями. Всего у предприятия 30 тяговых подстанций, на четырех из них нужно заменить оборудование на сумму 96 млн рублей.

«Сумма, которая необходима для капитального ремонта трамвайных путей, контактной сети и кабельных линий, неподъемна для нашего предприятия, и предусмотреть такой объем средств в тарифах на перевозку населения невозможно», — резюмировал Абдулхаков.

В Казани более 40% населения ежедневно пользуется общественным транспортом. При этом в столице Татарстана на линию продолжают выходить 25 троллейбусов 2007 года выпуска, которые уже полностью выработали свой ресурс и требуют обновления, о чем сообщал «Татар-информ».