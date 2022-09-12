«Метроэлектротранс»: В Казани на линию выходят 25 троллейбусов, требующих обновления

В Казани на линию продолжают выходить 25 троллейбусов 2007 года выпуска, которые уже полностью выработали свой ресурс и требуют обновления. Об этом сообщил генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Средний возраст троллейбусов достигает семи лет при максимальном сроке эксплуатации 12 лет. Но, к сожалению, на линию продолжают выходить троллейбусы, которые требуют обновления. На сегодня стоимость троллейбуса достаточно высока — самые дешевые стоят около 20 млн рублей. Возможности приобретения за счет собственных средств наше предприятие не имеет», — заявил докладчик.

При этом Абдулхаков отметил, что в Казани достаточно молодой парк трамваев, а самому старому трамваю, который всё еще выходит на линию, еще только девять лет. В целом средний возраст парка трамваев составляет 5,5 года при сроке эксплуатации 15 лет.

Что касается подвижного состава в метрополитене, то с 2005 года эксплуатируются пять поездов производства «Вагонмаш». Имеются девять поездов «Русич» 2011–2013 годов выпуска, а также самый современный состав марки «Москва», который начал ходить в 2020 году.

«На вагонах, которые задействованы уже 17 лет, по нормативам износа требуется замена колесных пар на сумму 125 млн рублей на все пять поездов. Кроме того, на этих поездах необходима замена привода. При этом стоимость одного только привода, а они чешские, — 200 млн рублей. А нам необходимо таких пять», — констатировал гендиректор «Метроэлектротранса».

За восемь месяцев 2022 года электрическим транспортом перевезено 42,5 млн пассажиров, что составляет 32% от общего объема перевозок по Казани. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 7%, но до уровня 2019 года так и не восстановился.

В столице Татарстана работают девять трамвайных маршрутов, которые обслуживают 106 трамваев, десять троллейбусных маршрутов на 182 единицы подвижного состава и одна линия метрополитена, состоящая из 11 станций на 15 поездов.