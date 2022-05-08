Абдуллина из Татарстана стала чемпионом Англии в составе лондонского «Челси»

Татарстанская футболистка Алсу Абдуллина, выступающая в составе лондонского «Челси», стала чемпионом Англии сезона-2021/2022.

В решающей игре футболистки «Челси» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2. Абдуллина провела встречу в запасе.

Лондонский клуб стал победителем турнира уже в третий раз подряд.

Напомним, уроженка Азнакаевского района Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре прошлого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее хоккейная команда «Итиль» из Татарстана пробилась в финал фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи.