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Спорт
8 мая 2022  18:05
Дамир Садриев

Абдуллина из Татарстана стала чемпионом Англии в составе лондонского «Челси»

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Татарстанская футболистка Алсу Абдуллина, выступающая в составе лондонского «Челси», стала чемпионом Англии сезона-2021/2022.

В решающей игре футболистки «Челси» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2. Абдуллина провела встречу в запасе. 

Лондонский клуб стал победителем турнира уже в третий раз подряд.

Напомним, уроженка Азнакаевского района Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре прошлого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года. 

Ранее хоккейная команда «Итиль» из Татарстана пробилась в финал фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи.

#футбол #челси #женский футбол
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