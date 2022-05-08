«Итиль» из Татарстана пробилась в финал фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи

Хоккейная команда «Итиль» из Казани пробилась в финал фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи.

Сегодня в полуфинальном поединке татарстанская команда крупно обыграла (4:1) «Бульдозер» из Рощино. Ключевым в матче стал второй период, в ходе которого казанцы забросили три безответные шайбы.

Завтра «Итиль» проведет финальный матч турнира против команды «СВ Металл» из Екатеринбурга. Начало встречи в 19:15 по московскому времени.

Хоккейный фестиваль проходит под патронажем Президента России Владимира Путина.

Сезон 2021/2022 собрал рекордное количество участников за всю историю Лиги: 21 467 игроков из 1 151 команды сыграли в 178 турнирах в соответствующих дивизионах.