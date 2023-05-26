Абдулганиев заявил, что предприниматели Татарстана смогли найти новые точки роста

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев оценил очередную встречу предпринимателей республики с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, состоявшуюся сегодня, и поделился впечатлениями от ряда экономических трендов, наблюдаемых в регионе. Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

В ходе беседы с бизнесменами Рустам Минниханов поздравил участников встречи с отмечаемым сегодня Днем российского предпринимательства и подчеркнул важность роли предпринимателей в сохранении социальной стабильности общества.

В приветственном слове Раис РТ также отметил достигнутые за последние два года успехи по снижению административного давления на бизнес, а также достижения по развитию электронной торговли и транспортной логистики.

«Характерно, что значительная часть заданных сегодня предпринимателями вопросов касалась дальнейшего роста бизнеса, помощи в выходе на зарубежные рынки. Это говорит о том, что, несмотря на все трудности, татарстанские предприниматели смогли найти новые возможности роста», — подчеркнул уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

Фарид Абдулганиев сообщил, что в 2022 году в адрес бизнес-омбудсмена РТ поступило 3296 обращений от предпринимателей. Еще 427 обращений получено за январь — май текущего года. «Мы оперативно реагируем на поступающие обращения от предпринимателей и оказываем им необходимую юридическую консультацию, вплоть до защиты их интересов в судебных заседаниях», — заверил он.

Кроме того, бизнес-омбудсмен РТ обратил внимание на растущую роль маркетплейсов при выводе татарстанской продукции на новые рынки сбыта, о чем говорили и сами предприниматели.

«По итогам I квартала 2023 года количество татарстанских селлеров увеличилось на 8,2% и превысило 49 тыс. Их выручка достигла 9 млрд рублей, что на 10,15% больше, чем за I квартал прошлого года. Это говорит об эффективности принятой по распоряжению Раиса РТ первой в России региональной программы развития электронной торговли, в рамках которой ведется системная работа по обучению предпринимателей торговле на маркетплейсах и помощи в размещении их товаров на электронных площадках», — уверен он.