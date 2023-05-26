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Минниханов — предпринимателям: «Руководство республики будет поддерживать ваши идеи»
Власти Татарстана сделают всё возможное для формирования в республике наиболее благоприятного климата для развития предпринимательский среды. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с бизнес-сообществом по случаю Дня российского предпринимательства.
«Предприниматель — это человек, который всегда ищет, творит. Заверяю вас, что руководство республики всегда будет поддерживать ваши инициативы и идеи. Предприниматели всегда были инициативной и активной частью нашего населения. В период глобальных изменений вы проявили хватку и стойкость, сохранили рабочие места. Тем самым вы внесли огромный вклад в сохранение социальной стабильности», — сказал Минниханов.
Раис РТ уточнил, что в республике проводится последовательная работа по развитию предпринимательской инициативы, реализуется комплекс федеральных и региональных мер поддержки, которые включают льготные кредиты и субсидии, программы грантовой поддержки начинающим предпринимателям, бесплатные услуги по развитию собственного дела.
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