Абдулганиев в Краснодарском крае рассказал, как РТ решает проблемы бизнеса в логистике

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей в РТ

Несмотря на то что экономика России адаптировалась к новым условиям, вопросы логистики остаются одной из главных проблем предпринимателей на внешнем контуре. Об этом заявляют 23% бизнесменов, стало известно в ходе опроса руководителей и владельцев почти 6 тыс. российских компаний. Результаты озвучили в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая проходит сейчас в Краснодарском крае.

Участие в мероприятии принял бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев. По просьбе федерального уполномоченного Бориса Титова он презентовал наработки Татарстана в решении этой проблемы.

Так, отметил Абдулганиев, республика проводит работу по привлечению лидеров мирового рынка контейнерных перевозок, создает условия для организации международных грузоперевозок. Кроме того, в регионе проводятся консультации бизнеса по поиску наиболее быстрых и удобных логистических схем доставки по воздуху, воде, а также железнодорожным и автомобильным транспортом.

«Объективно назрела необходимость, чтобы в каждом регионе ПФО было сформировано единое „окно“ экспертов, которые бы на постоянной основе работали бы над решением таких логистических задач — и безвозмездно для предпринимателей. Мы готовы поделиться своими наработками и технологиями со всеми желающими», — заверил бизнес-омбудсмен РТ.

Затем Абдулганиев осмотрел Новороссийский морской порт для изучения организации здесь контейнерной логистики. В дальнейшем через него проляжет новый регулярный маршрут контейнерных перевозок, который свяжет предприятия Татарстана с рынками Турции, стран Ближнего Востока и Индии.

Помимо этого, он принял участие во встрече с заместителем начальника Южного таможенного управления — начальником службы федеральных таможенных доходов генерал-майором таможенной службы Сергеем Рудовым и и.о. начальника Новороссийской таможни Андреем Онипко. Стороны обсудили вопросы работы таможенной службы порта в части осуществления контейнерных перевозок.