Абдулганиев предложил регионам России использовать опыт Татарстана по развитию e-Commerce

Фото: © пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев предложил другим регионам использовать опыт Татарстана в развитии интернет-торговли. С таким предложением он выступил на дискуссии «Цифровой бизнес или безопасный бизнес» в рамках международного форума Kazan Digital Week – 2023.

«Мы прекрасно понимаем, что невозможно выстроить эффективную модель экономики в границах одного субъекта. Время диктует, что нам необходимо объединить усилия. Со своей стороны мы охотно готовы делится своим опытом с другими регионами», – заявил Абдулганиев. Он предложил участникам дискуссии из других регионов страны помощь в разработке региональных программ развития интернет-торговли, создании местных Центров электронной торговли, а также обучающих модулей для предпринимателей и самозанятых по работе с маркетплейсами и т.д.

Абдулганиев напомнил, что в Татарстане был сформирован целый комплекс мер поддержки, которые закрывают практически все потребности предпринимателей по вопросам, связанным с выходом на маркетплейсы. В итоге за последние три года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в 142 раза – по итогам первого полугодия 2023 года зарегистрировано почти 54 тысячи селлеров. Это порядка 12% от общего количества юрлиц и самозанятых в Татарстане. В 2022 году оборот татарстанских селлеров превысил 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба омбудсмена. По этим показателям Татарстан является лидером в ПФО и входит в список регионов-лидеров России.

Подробнее об опыте Татарстана в развитии интернет-торговли читайте в материале «Татар-информа» Эксперты: Компании, которые не освоили онлайн-продажи, не имеют перспектив для роста.

Напомним также, что Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству запустить элементы поддержки электронной торговли.