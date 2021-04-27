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Ру Тат
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27 апреля 2021  09:53
Артур Казанцев

Фарид Абдулганиев назвал категории самых продаваемых товаров на маркетплейсах из РТ

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Татарстанцы на маркетплейсах чаще всего продают товары для детей и здоровья. Об этом журналистам на бизнес-завтраке «Интернет-торговля как драйвер бизнеса» рассказал Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

«По продажам в первую очередь — это категории товаров для детей, также здоровье и красота, электроника и продукты халяль. Незаполненные сферы мы видим везде, я бы не хотел сейчас специально что-то подчеркивать, чтобы предприниматели стали использовать только одну эту сферу, наверное, это некорректно. Я отвечу так, что нет такого товара, у которого нет своего покупателя», — сказал спикер.

Он добавил, что в его адрес еще не поступало обращений от предпринимателей, работающих на маркетплейсах о том, что их товар совсем не продается. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самой популярной жалобой среди предпринимателей Татарстана за последнее время стала жалоба на снижение или остановку продаж.

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