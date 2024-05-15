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Абдулатипов — Мухаметшину: В Татарстане можно реализовать проекты в сфере нацполитики
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с известным общественным и политическим деятелем, постпредом России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) с 2018 по 2023 год, доктором философских наук, профессором, действительным членом РАЕН, специалистом в области культурологии, истории и межнациональных отношений Рамазаном Абдулатиповым. Встреча состоялась на площадке «Казан Экспо», где проходит ХV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Рамазан Абдулатипов, прибывший в Казань с рабочим визитом, высоко оценил организацию форума, назвав его «очень ответственным и престижным мероприятием». Он отметил, что по его инициативе сегодня ряд российских аналитических центров реализуют общественно-политические проекты в сфере государственной национальной политики, сохранения и укрепления традиционных ценностей.
«Это очень важно, поскольку в конечном итоге культура каждого народа, его мировоззрение строится на основе традиционных ценностей», — заявил он.
Рамазан Абдулатипов предложил Фариду Мухаметшину сделать Татарстан одной из площадок для реализации подобных проектов. Глава татарстанского парламента поблагодарил за данное предложение и взял его в работу, передает пресс-служба Госсовета.
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