МИД КНР: Аэростат, замеченный над США, отклонился от маршрута из-за ветра

Замеченный над Соединенными Штатами китайский аэростат серьезно отклонился от своего маршрута из-за ветра. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, передает РИА Новости.

«Пекин сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Китая.

В заявлении также утверждается, что прилетевший из Китая летательный аппарат используется для научных исследований, в том числе метеорологических.

По информации китайского МИД, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за плохих погодных условий и ограниченных возможностей самоуправления.

«Китай продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами», — заключили в ведомстве.

Ранее Пентагон рассказал, что американские военные несколько дней следят за появившимся над севером страны разведывательным воздушным шаром, судя по всему, принадлежащим КНР. Аэростат был замечен 1 февраля над Биллингсом в штате Монтана, куда прилетел со стороны Алеутских островов, передавал телеканал CNBC.

Руководство Минобороны США решило не сбивать шар из-за рисков, связанных с падением обломков. К тому же, согласно информации военного ведомства, аэростат не представляет дополнительной угрозы с точки зрения сбора разведданных. О ситуации сообщили Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Из-за инцидента американские власти связались с Пекином «по нескольким каналам».

Вместе с тем экс-президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий над Штатами подозрительный аэростат. «Сбейте шар!» — написал он в своей социальной сети Truth Social.