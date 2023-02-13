Аарон, Хантер, Райан Гослинг: на что меняют свои имена и фамилии жители Челнов

В 2022 году за переменой имени, фамилии, отчества в Управление ЗАГС Набережных Челнов обратились 545 человек, что на 23% больше, чем годом ранее. Среди желающих сменить имя оказались 444 женщины и 101 мужчина. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник городского ЗАГСа Равиля Зарипова.

«Чтобы стать успешным, благополучным, войти в гармонию с собой и окружающим пространством поменяли свои имена: Дилафруз на Диляра, Миляуша на Милена, Айрат на Аарон, Ролан на Хантер», — отметила Зарипова.

«Еще одна причина: имена челнинцев слишком популярны. Чтобы не путали с другими людьми, Юлия решила стать Тамилой, Ирина — Миланой, Рамиль [стал] Даудом, Сергей — Мироном. Еще одна из причин — неблагозвучность фамилии (Махиня, Попков, Лысяк, Ошибкина). Также смена фамилии происходит после заключения брака или переезда в другую страну. Так появились фамилии Аль Мерии, Чамба, Майер, Апостол, Ли, Шульц, Раджапаксе, Аморе», — пояснила докладчица.

Следующая причина — мода на древнеславянские или считающиеся таковыми имена. Так в Челнах появились Владислава (что этимологически ассоциируется с «прославленная»), Лада («любимая», по имени выдуманной древнеславянской богини любви), Ярина («огненная»).

«Встречаются и матронимы. Нежелание носить отчество от имени отца, который не принимал участия в воспитании, сподвигло двух человек образовать отчество по имени матери и именоваться Татьяновна, Екатеринович», — сообщила начальник челнинского ЗАГСа.

Повышение уровня доступности перемены имени дало возможность осуществить детскую мечту молодому человеку, решившему поменять имя и фамилию на Райан Гослинг по образцу канадского актера и музыканта.

Еще одна челнинка решила сменить свою фамилию на фамилию любимой поэтессы Марины Цветаевой. «Я знаю, после этого кардинально в жизни особо ничего не изменится, но появится моральное удовлетворение», — сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какими редкими и популярными именами называли в 2022 году челнинцы своих детей.