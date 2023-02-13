Дастан, Бинямин, Мариника, Мирелла: челнинцы назвали своих детей необычными именами

Начальник Управления ЗАГС Набережных Челнов Равиля Зарипова на аппаратном совещании рассказала о редких и популярных именах, которыми называли челнинцы своих новорожденных малышей.

По ее словам, стали популярными старинные имена — из русских имен чаще встречаются Ярополк, Евсей, Аристарх, Прасковья, Лукерья, Серафима. Из старинных татарских имен — Билал, Халил, Ибрагим, Нурбану, Тансылу, Хаят.

Наряду со старинными именами встречаются необычные: Дастан, Бинямин, Марлен, Мариника, Мирелла. В городе также есть семьи, в которых родители решили назвать детей двойными именами, к примеру Ева-Виктория, Мухаммад-Азиз, Мухаммед-Кемаль, Рузгар-Алан, Ямина-Салима, Авель-Лион, Али-Эмирхан.

«Все родители хотят дать своим детям красивые и осмысленные имена. Некоторых людей привлекает уникальность и оригинальность. Однако большинство отдает предпочтение проверенным временем и самым востребованным именам», — отметила докладчица.

Многие годы подряд в рейтинге популярных детских имен лидируют Амир и София (Софья, Сафия). Также в число популярных мужских имен вошли Тимур, Матвей, Марк, Лев, Артем. Девочек челнинцы называли Ева, Амина, Амелия, Ясмина, Милана.