Золотая, осенняя, «кукуруза»: в Нижнекамске установили необычную новогоднюю ель

В городах Татарстана началась подготовка к Новому году. В центральном парке «Семья» Нижнекамска появилась новогодняя ель ярко-желтого цвета.

«Золотая ель ставится давно в этом парке. Такой вариант выбрали архитекторы. У нас каждый парк украшают разные ели. Есть серебряная, есть красная, есть с велосипедами», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы района Яна Енькова.

Креативную идею желтой новогодней елки уже успели оценить пользователи соцсетей, которые не поскупились на комментарии. Их мнения разделились поровну.

«Прошлогодняя походу», «Мало поливали», «Это разве елка? Вот на Вахитовой остановке была действительно нарядная елка», «Елка должна быть зеленой...или я отстала от жизни?» — недоумевают пользователи соцсети «ВКонтакте».

«Это не елка, похожа на гигантскую кукурузу», «Открывается сезон елок, скоро во всех парках будут сиять», «Огооо, осенняя елка, супер!» — написали в Telegram-каналах нижнекамцы.

Как рассказала Яна Енькова, в планах у нижнекамских архитекторов — возрождение новогодней площадки на Вахитова.

«Это историческая новогодняя площадка. Ее убрали, когда построили локацию в парке „Семья“, а это буквально через дорогу. Но нижнекамцы всегда ждали и ждут елку на Вахитова. Она, к слову, является первым объектом, который видят люди при въезде в Нижнекамск», — пояснила собеседница агентства.