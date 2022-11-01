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Наука и образование
1 ноября 2022  16:50

«А вы изучаете татарский?»: Минниханов поделился обучающим видеороликом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился видеороликом, обучающем татарскому языку.

«Ребята скинули обучающий ролик. Кто хочет подтянуть знания татарского языка или выучить популярные фразы – посмотрите. Ә сез татарча өйрәнәсезме?» – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в этом году в федеральном государственном образовательном стандарте появится новый предмет – «Татарский язык как государственный». Изучать его школьники будут по трем программам, подробнее – в материале «Татар-информа».

 

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