«А вы изучаете татарский?»: Минниханов поделился обучающим видеороликом

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился видеороликом, обучающем татарскому языку.

«Ребята скинули обучающий ролик. Кто хочет подтянуть знания татарского языка или выучить популярные фразы – посмотрите. Ә сез татарча өйрәнәсезме?» – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в этом году в федеральном государственном образовательном стандарте появится новый предмет – «Татарский язык как государственный». Изучать его школьники будут по трем программам, подробнее – в материале «Татар-информа».