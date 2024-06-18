«А вы даже на меня похожи»: Путин пообщался с жителями Якутска

Президент Владимир Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутстке, где пройдут спортивные игры «Дети Азии», а также вышел к собравшимся жителям столицы Якутии. Он поздоровался с гражданами и пожал им руки. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович! А вы даже на меня похожи», – сказал мужчина из толпы, на что глава государства ответил: «Конечно. Мы все друг на друга похожи».

На данный момент Президент находится с рабочей поездкой в Якутии, после чего отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам. Ранее глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда», а также провел встречу с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский-2030» и молодыми специалистами и работниками культуры, переехавшими на Дальний Восток.