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«А вы даже на меня похожи»: Путин пообщался с жителями Якутска
Президент Владимир Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутстке, где пройдут спортивные игры «Дети Азии», а также вышел к собравшимся жителям столицы Якутии. Он поздоровался с гражданами и пожал им руки. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.
«Здравствуйте, Владимир Владимирович! А вы даже на меня похожи», – сказал мужчина из толпы, на что глава государства ответил: «Конечно. Мы все друг на друга похожи».
На данный момент Президент находится с рабочей поездкой в Якутии, после чего отправится с государственным визитом в КНДР, а затем – во Вьетнам. Ранее глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда», а также провел встречу с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский-2030» и молодыми специалистами и работниками культуры, переехавшими на Дальний Восток.
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