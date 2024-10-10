В центре Казани живут долгожительницы Файзуллины. Ирине Фатыховне скоро будет 99 лет, Раиса Фатыховна отметила 101-й день рождения. Им довелось испытать тяготы военного времени, обе — труженицы тыла. В Декаду пожилых «Татар-информ» рассказывает историю сестер, проживших целый век.

Ирина Фатыховна передвигается по квартире при помощи опоры. Несмотря на солидный возраст, прекрасно помнит все памятные даты из жизни, включая день знакомства с мужем, а также возраст детей и внуков. Она отличная собеседница, обладающая тонким чувством юмора.

«Живу благодаря общению с молодыми, живу интересами молодых. Меня очень интересует жизнь моей дочери, люблю, чтобы она максимально посвящала во все свои заботы. Внук Максим ко мне очень внимателен, всегда на связи, приезжает вместе с семьей или звонит, рассказывает о своих делах и детях», — заметила она.

Ирина Фатыховна всю жизнь не боялась больших физических нагрузок, делала зарядку и много хлопотала по дому. «Активная жизнь помогла мне сохраниться», — уверена она.

Ирина Фатыховна — заслуженный деятель культуры, а Раиса Фатыховна — отличник просвещения. Сестры награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и юбилейными наградами ко Дню Победы.

Историю сестер читайте в материале «Татар-информа» «Живу интересами молодых»: 98-летняя жительница Казани раскрыла секрет долголетия.