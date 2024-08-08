93-летняя ветеран из Актаныша: «Мы обязаны помогать землякам на СВО»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Почетный ветеран Совета ветеранов Актанышского района Татарстана Хания Гимазова приняла участие в патриотической акции и поделилась мыслями о поддержке бойцов в зоне спецоперации.

«Если у нас есть лозунг „Своих не бросаем“, мы обязаны помогать землякам, которые сражаются на СВО. На военную операцию отправляются по контракту не только молодые, но и седоволасые мужчины. По словам ребят, участвующих в специальной военной операции, забота о родителях, их семьях, предоставление им государственных привилегий, квотирование при поступлении их детей в вузы дают им силы. Наши ребята — в огне! Я, как пожилой человек, призываю всех нас быть едиными, кто чем может, помочь этим нашим героям!» — сказала Хания Гимазова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В 2025 году исполняется 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. В преддверии этого знаменательного юбилейного года «Союз ветеранов Республики Татарстан» создал видеозапись с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны и участников тыла.

Хания Гимазова — почетный ветеран образования района, долгие годы она проработалп замруководителя районной организации ветеранов. Женщина рассказала обо всех горестях и невзгодах Великой Отечественной войны, а также о том, как сельчане, несмотря на изнеможение, стиснув зубы и сжав кулаки, в высоком патриотическом духе помогали фронту во имя Великой Победы.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

К сожалению, живых свидетелей Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Сегодня в Актанышском районе в живых осталось всего четыре ветерана Великой Отечественной войны, 187 тружеников тыла.

Руководитель Совета ветеранов Актанышского района Нурулла Нурлыев отметил, что для района эти цифры невелики. Поэтому воспоминания этих дорогих ветеранов очень важны для будущих поколений.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.