90 студентов и аспирантов Татарстана получат специальную стипендию – указ Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных стипендий студентам, адъюнктам, аспирантам и курсантам республики. Размер стипендии для аспирантов составляет 33 тыс. рублей, для курсантов военных училищ – 27 тыс. рублей и для студентов вузов – 16 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного на официальном сайте руководителя РТ.

«Рассмотрев предложения кабинета министров Республики Татарстан, постановляю: за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях предметных, олимпиадах назначить на 2022/2023 учебный год специальные государственные стипендии Республики Татарстан по итогам 2021/2022 учебного года», – говорится в указе.

В общей сложности выплаты получат 90 учащихся из КФУ, КГМУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, Казанского танкового училища и других учебных заведений.

Напомним, в конце прошлого года Минниханов также подписал указ о назначении стипендий Раиса Татарстана сотне студентов стипендия за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах.