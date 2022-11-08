Минниханов подписал указ о назначении стипендий Президента Татарстана сотне студентов

Сто студентов Татарстана очной форму обучения будут получать стипендии Президента Татарстана. Выплаты предусмотрены на весь период обучения – соответствующий указ подписал руководитель республики Рустам Минниханов.

«Рассмотрев предложения Министерства образования и науки Республики Татарстан <…> постановляю назначить с 1 сентября 2022 года на весь период обучения стипендии Президента Республики Татарстан <…>», – говорится в указе.

Среди студентов, вошедших в список – учащиеся КФУ, Поволжского госуниверситета физкультуры и спорта, КНИТУ-КАИ им.Туполева, университета Иннополиса и других вузов.

Напомним, стипендия Президента РТ является дополнительной мерой поддержки талантливых студентов государственных высших образовательных организаций, расположенных на территории республики. Назначается стипендия за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-практических конференциях и предметных олимпиадах.