87-летняя бавлинка ежемесячно передает часть своей пенсии бойцам СВО

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Жительница Бавлов, 87-летняя Рима Бибарисова, каждый день находит новые способы помочь российским военным. В ее квартире с начала спецоперации всегда готовится очередная партия помощи. Она не только собирает вещи и продукты, но и каждый месяц жертвует одну тысячу рублей из своей пенсии на помощь бойцам.

На этот раз она решила отправить постельное белье — хотя оно не новое, но тщательно постиранное и выглаженное. Также в посылке окажутся два теплых халата, штаны, несколько десятков пар носков, вата и хирургические халаты, которые она приобрела на свои средства.

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Летом женщина собирала и сушила яблоки с собственного огорода, чтобы также включить их в отправку. Также она передала несколько килограммов парафина для свечей.

Рима уже связалась с волонтерами из пункта приема гуманитарной помощи. По ее словам, они сами приезжают за собранными вещами для отправки в зону СВО. На днях вся подготовленная помощь будет доставлена на общий склад, а затем вместе с другими посылками таких же неравнодушных граждан отправится в зону СВО и в госпиталь на Луганщине.

«Каждый раз, когда я отправляю свою посылку, я ощущаю, что делаю что-то важное. В моем сердце — гордость за страну и за тех, кто ее защищает, — прокомментировала свои действия Рима Бибарисова. — Мы дети войны, и я искренне надеюсь, что все бойцы вернутся домой живыми и здоровыми. Мы молимся об этом. Не только государство, но и каждый из нас должен внести свой вклад и помогать им».

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

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