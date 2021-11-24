85% спортсменов в РФ привились от коронавируса для участия в Олимпийских играх в Пекине

Большинство спортсменов, которые планируют принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Пекине, уже вакцинировались от Covid-19. Прививка сделана у 85% российской сборной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства России.

В списке возможных кандидатов в олимпийскую сборную на предстоящих соревнованиях вошли 600 спортсменов из 45 регионов России в 13 видах спорта. В конце января 2022 года будет оглашен окончательный состав российской команды.

Для участия в Паралимпийских играх в расширенный список российской сборной включили 126 спортсменов в 6 видах спорта. В окончательный состав смогут войти до 75 паралимпийцев.

Отмечается, что все взрослые участники соревнований, тренеры и сопровождающие пройдут вакцинацию до конца 2021 года.

Напомним, Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительства России и Китая согласовывают вопрос о визите Президента РФ Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине.