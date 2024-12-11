85-летняя жительница Бавлов организовала сбор помощи бойцам СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

В Бавлинском районе РТ активно собирают и отправляют гуманитарную помощь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Не остались в стороне от этого благого дела городские и сельские мечети. Под руководством и при поддержке абыстай Гульсоруры Гафуровой отправлены десятки посылок военным.

Благодаря ее усилиям была организована и очередная помощь. 85-летняя жительница района является настоящим примером для других своей активностью в этом деле.

«Мы впервые начали с оказания помощи военнослужащим, проходящим обучение в Казани, и так продолжаем, — говорит Гульсорур абыстай. — Не помню, сколько раз собирали и посылали гумпомощь. Раньше отправляли копчености и колбасы, перчатки, теплое белье. Сами с активными прихожанками связали теплые носки».

Сначала активистки собирались в мечети. Для первой отправки связали 60 пар носков. Те, кто сказал, что не умеет вязать, купили и привезли готовые носки. На момент отправления второй помощи носков было уже 100 пар.

«Затем мы приобрели в магазине теплое белье, 80 перчаток и лекарства общей стоимостью 24 тысячи рублей. Каждая помощь полезна, необходима. На этот раз мы собрали больше теплой одежды, потому что зима, погода холодная. Теплая одежда, теплые носки-перчатки, колбасы для длительного хранения, копчёности. Деньгами на приобретение вещей мне помогали и мои ученики, и мои родственники. Туда же уходили и деньги, собранные как садака», — продолжила рассказ Гульсорура Гафурова.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Когда готовится гуманитарная помощь, к ней присоединяются добрые люди с пожеланиями и молитвами. И этот раз не исключение.

«Мы стараемся помочь нашим солдатам. Пусть доходит до них, пусть будут сытыми, одетыми. Пусть эти наши посылки будут последними. Пусть бойцы благополучно вернутся в свои семьи, сами воспитывают своих детей, — говорит Гульсорур абыстай. — И сегодня я упаковала эти гостинцы с добрыми пожеланиями и со слезами».

Не остаются в стороне от гуманитарной помощи две мечети в городе и 16 мечетей в селах района.

«Большое спасибо Гульсорур Гафуровой. Она не только помогает в сборе помощи военнослужащим, но и активно организует другие благотворительные мероприятия, проводимых в масштабах мечети, — рассказал имам-мухтасиб Бавлинского района Анвар Хамитов.

По его словам, в сборе гуманитарной помощи также ощущается активная помощь со стороны сельских мечетей. В селах Исергапово, Кандыз и Кзыл-Яр организационные работы всегда идут быстро и дружно. «В зоне СВО принимают участие наши родные, односельчане, жители нашего района. Для них могут быть важны не только эти гостинцы, но и наше внимание», — отметил он.

По информации Анвара Хамитова, на днях ДУМ провело собрание с участием имамов-мухтасибов всех районов. При поддержке мухтасибатов Духовное управление мусульман Татарстана только в этом году отправило на передовую 10 тонн гуманитарной помощи, 2 миллиона рублей, 3 машины, 4 мотоцикла. Активен в этой работе и Бавлинский район. Каждая мечеть Бавлинского района ежеквартально перечисляет средства в фонд «Закят» Духовного управления мусульман. Эти средства идут на поддержку специальной военной операции. В этой работе принимает участие каждый приход Бавлинского района.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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