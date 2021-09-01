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Ру Тат
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1 сентября 2021  01:12

83% сотрудников МУП «Метроэлектротранс» сделали прививку от коронавируса

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83% сотрудников МУП «Метроэлектротранс» сделали прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба предприятия.

Вопрос вакцинации сотрудников поднял на общем совещании с сотрудниками генеральный директор Айдар Абдулхаков. Он отметил, что активная работа по вакцинации продолжается. 

На совещании гендиректор также сообщил, что с 1 сентября у всех сотрудников повысится заработная плата — в зависимости от служб зарплата увеличится от 8 до 20%. 

Больше половины татарстанцев от запланированного числа прошли вакцинацию против коронавируса.

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