83% сотрудников МУП «Метроэлектротранс» сделали прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба предприятия.

Вопрос вакцинации сотрудников поднял на общем совещании с сотрудниками генеральный директор Айдар Абдулхаков. Он отметил, что активная работа по вакцинации продолжается.

На совещании гендиректор также сообщил, что с 1 сентября у всех сотрудников повысится заработная плата — в зависимости от служб зарплата увеличится от 8 до 20%.

Больше половины татарстанцев от запланированного числа прошли вакцинацию против коронавируса.