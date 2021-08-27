Больше половины жителей Татарстана от запланированного количества привились от Covid-19

Больше половины татарстанцев от запланированного числа прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Всего на сегодня уже вакцинировано 33,7% взрослого населения — это от подлежащих взрослых, от запланированного количества вакцинировано 52%», — отметила спикер.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков уточнил, что всего провакцинировано 983 398 человек, из них 826 412 получили вторую прививку. За минувшие сутки прививку сделали 6 тыс. человек.