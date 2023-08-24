83% американцев боятся ядерной войны с РФ: политолог Марков дал прогноз действиям Байдена

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Подавляющее большинство граждан США боятся того, что конфликт на Украине превратится в ядерную войну с Россией и приведет к уничтожению США. Чтобы завоевать доверие избирателей на фоне приближающихся выборов, Президенту Джо Байдену придется выходить на перемирие на Украине. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал политолог и дипломат Сергей Марков.

«Социологи говорят о том, что 83% американских избирателей боятся, что украинская война превратится в ядерную войну с Россией и приведет к уничтожению США. Поэтому если Байден пойдет на условия, где украинская война продолжается, он выборы проиграет», — заявил эксперт.

Он также рассказал, как Вашингтон будет пытаться выйти из конфликта. По мнению Маркова, будет всего три этапа. Первые два — при случае, если ВС России перейдут сейчас в наступление, и весной — чтобы выйти на избирательную кампанию в США без войны.

«А третье перемирие Байден просто на коленях просить будет в конце лета 2024 года, чтобы не входить в выборы с войной», — уверен политолог.

Интервью «Татар-информа» с Сергеем Марковым читайте по ссылке.