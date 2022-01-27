Тройка канадцев за 82 млн рублей: бардак в КХЛ дорого обходится «Ак Барсу»

Затянувшаяся пауза с решением судьбы регулярного чемпионата КХЛ не радует никого в лиге. Но «Ак Барс», помимо общих для всех проблем, понесет и финансовый урон, здорово переплатив за переход трех канадцев в декабре. Подробности — в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Затянувшаяся пауза с решением судьбы регулярного чемпионата КХЛ не радует никого в лиге Фото: ak-bars.ru

Матчи-фантомы тихо-мирно не играются

В КХЛ организационный бардак приобретает все более устоявшиеся формы. По последним официальным сообщениям, в лиге действует перерыв в матчах до 22 января. На дворе 27 января, а в шапке официального сайта лиги значатся матчи-фантомы, которые тихо-мирно не играются.

В шапке официального сайта лиги значатся матчи-фантомы, которые тихо-мирно не играются Фото: скриншот с сайта khl.ru

СМИ вынуждены заниматься любимым делом — выдвигать версии. По одной из них, в КХЛ рассматривают сразу два варианта завершения регулярного чемпионата. Оговоримся сразу — обе инициативы максимально далеки от соблюдения спортивного принципа. По первой, командам КХЛ засчитывают по 45 матчей, сыгранных на этот момент, а клубы, потратившие силы на дополнительные матчи, останутся с носом, поскольку они учитываться не будут.

По другому варианту, все клубы сыграют еще по три игры, а итоговые места в таблице будут присвоены по проценту набранных очков. Возникает вопрос: почему нельзя отыграть все пропущенные игры по ходу Олимпийских игр? Ответ прост — вышеозвученные варианты лоббирует московский ЦСКА, который пострадает больше всех от проведения матчей во время Олимпиады. А столичные армейцы в нашем хоккее — это как раз тот случай, когда все равны, а некоторые «равнее».

От любого исхода, продавливаемого ЦСКА, татарстанские клубы останутся в числе пострадавших Фото: ИА «Татар-информ»

Как пострадали «Ак Барс» и «Нефтехимик»

Отметим, что от любого исхода, продавливаемого ЦСКА, татарстанские клубы останутся в числе пострадавших. При первом варианте у «Ак Барса» в топке бардака КХЛ сгорит три сыгранных матча, а у нижнекамцев и вовсе четыре.

Впрочем, на итоговом месте «Ак Барса» в «регулярке» вся эта свистопляска не отразится в негативном ключе. Казанцы занимают третье место и выше поднялись бы вряд ли. Другой вопрос, что уфимский «Салават Юлаев» при полновесном доигрывании сезона имел бы шансы обойти «барсов», ведь башкирский клуб уступает «Ак Барсу» на данный момент лишь 2 очка. Не случайно генменеджер казанцев Марат Валиуллин довольно спокойно оценивает любое развитие событий.

Марат Валиуллин: «”Ак Барс” готов к любому сценарию продолжения сезона, который будет предложен лигой» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«”Ак Барс” готов к любому сценарию продолжения сезона, который будет предложен лигой. Мы поддержим любое решение, в том числе сыграть перенесенные матчи во время олимпийской паузы. У нас несколько игроков отправились в сборные, поэтому молодые хоккеисты из нашей системы могут получить хороший шанс проявить себя на уровне КХЛ», – говорил Валиуллин еще в январе.

«Барсы» подготовили двух игроков сборной Канады в Пекине за свой счет

Однако итоги «регулярки» — это еще не всё. В истории с сокращением регулярного чемпионата КХЛ особенно пострадавшим выглядит казанский «Ак Барс» из-за декабрьского финала трансферной кампании команды Дмитрия Квартальнова. Напомним, казанцы подписали трех канадцев — защитников Джейсона Демерса и Марка Барберио, а также 36-летнего Эрика Фера.

Проблемы с игровой практикой перед трансфером в «Ак Барс» не помешали Джэйсону Демерсу получить внушительную зарплату в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

Демерс и Фер имели большие проблемы с игровой практикой перед трансфером в «Ак Барс», но это не помешало им получить внушительные зарплаты в Казани. По некоторым данным, защитник Джэйсон Демерс заработает в «Ак Барсе» до конца сезона 30 млн рублей, а форвард Эрик Фер — 22 млн. Напомним, что самым высокооплачиваемым в стане казанцев является еще один канадец — Джордан Уил с годовым окладом в 65 млн рублей. Несложно подсчитать, что Фер и Демерс заработают на этом же уровне (если делить по месяцам), а с учетом усеченной «регулярки» и того больше. К слову, Марк Барберио также заработает за оставшееся время сезона порядка 30 млн рублей.

Таким образом, за эти деньги казанцы просто подготовили игроков для олимпийской сборной Канады. Демерс и Барберио получили игровую практику и попали в итоговый состав «кленовых листьев» в Пекине. А вот сыгранности со своими партнерами по «Ак Барсу» до плей-офф игроки практически не получат. Эрик Фер же вообще все это время проведет без игровой практики, а для 36-летнего хоккеиста это серьезная проблема. Особенно учитывая, что и до перехода в «Ак Барс» Фер долго не выходил на лед в официальных матчах. И возникает вопрос, а зачем вообще было нужно такое «усиление» «Ак Барсу».

Марк Барберио принял участие в шести играх и набрал 3 (1 + 2) очка Фото: ak-bars.ru

Канадские новички не выглядят сильнее старожилов «Ак Барса»

В итоге вся канадская тройка новичков сыграла за «Ак Барс» считанное число матчей и не показала себя значительно сильнее имеющихся в распоряжении Дмитрия Квартальнова хоккеистов. Марк Барберио принял участие в шести играх и набрал 3 (1 + 2) очка, а Джейсон Демерс появился на льду пять раз, отличившись результативной передачей. Вряд ли этот вклад канадцев соответствует 60 млн рублей на двоих. Да, впереди плей-офф, но с учетом плохой сыгранности канадцев и уровня игры, которые они уже показали, вряд ли стоит ожидать серьезного усиления игры «Ак Барса». Тот же американец Стивен Кэмпфер выглядит в команде Квартальнова игроком принципиально более высокого уровня.

Но Демерс с Барберио опытные исполнители и еще не перешагнули возраст, с которого начинается хоккейная деградация. Они, безусловно, добавят вариативности Дмитрию Квартальнову при построении защиты в плей-офф. Куда сложнее дело обстоит с Эриком Фером. 36-летний хоккеист провел пять матчей за «Ак Барс», не отметившись ни одним очком по системе «гол + пас». И это при том, что большую часть игр новичок провел номинально в первом звене. Сейчас у Фера опять не будет игровой практики, а затем практически сразу стартует плей-офф. Очевидно — это «легкие» 22 млн на ветер. В сумме за услуги трех канадцев на финише сезона «Ак Барс» заплатит более 80 млн рублей.

Эрик Фер провел пять матчей за «Ак Барс», не отметившись ни одним очком по системе «гол + пас» Фото: ak-bars.ru

К нынешнему менеджменту клуба на самом деле вопросов немного. 90% летней трансферной кампании «Ак Барса» провел еще Рафик Якубов. Именно при нем с уходом россиян Альберта Яруллина и Андрея Педана заметно обеднела защитная линия команды. Именно эта недоработка и повлекла за собой авральное усиление обороны в лице Демерса и Барберио. Другой вопрос, что с решением и поиском кандидатов на замену все же затянули, оставив новичкам минимальное время на вписывание в состав. А теперь из-за коронавирусной коллизии в КХЛ времени и вовсе не осталось.

Фото на анонсе: ak-bars.ru