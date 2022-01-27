Тройка канадцев за 82 млн рублей: бардак в КХЛ дорого обходится «Ак Барсу»
Затянувшаяся пауза с решением судьбы регулярного чемпионата КХЛ не радует никого в лиге. Но «Ак Барс», помимо общих для всех проблем, понесет и финансовый урон, здорово переплатив за переход трех канадцев в декабре. Подробности — в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».
Матчи-фантомы тихо-мирно не играются
В КХЛ организационный бардак приобретает все более устоявшиеся формы. По последним официальным сообщениям, в лиге действует перерыв в матчах до 22 января. На дворе 27 января, а в шапке официального сайта лиги значатся матчи-фантомы, которые тихо-мирно не играются.
СМИ вынуждены заниматься любимым делом — выдвигать версии. По одной из них, в КХЛ рассматривают сразу два варианта завершения регулярного чемпионата. Оговоримся сразу — обе инициативы максимально далеки от соблюдения спортивного принципа. По первой, командам КХЛ засчитывают по 45 матчей, сыгранных на этот момент, а клубы, потратившие силы на дополнительные матчи, останутся с носом, поскольку они учитываться не будут.
По другому варианту, все клубы сыграют еще по три игры, а итоговые места в таблице будут присвоены по проценту набранных очков. Возникает вопрос: почему нельзя отыграть все пропущенные игры по ходу Олимпийских игр? Ответ прост — вышеозвученные варианты лоббирует московский ЦСКА, который пострадает больше всех от проведения матчей во время Олимпиады. А столичные армейцы в нашем хоккее — это как раз тот случай, когда все равны, а некоторые «равнее».
Как пострадали «Ак Барс» и «Нефтехимик»
Отметим, что от любого исхода, продавливаемого ЦСКА, татарстанские клубы останутся в числе пострадавших. При первом варианте у «Ак Барса» в топке бардака КХЛ сгорит три сыгранных матча, а у нижнекамцев и вовсе четыре.
Впрочем, на итоговом месте «Ак Барса» в «регулярке» вся эта свистопляска не отразится в негативном ключе. Казанцы занимают третье место и выше поднялись бы вряд ли. Другой вопрос, что уфимский «Салават Юлаев» при полновесном доигрывании сезона имел бы шансы обойти «барсов», ведь башкирский клуб уступает «Ак Барсу» на данный момент лишь 2 очка. Не случайно генменеджер казанцев Марат Валиуллин довольно спокойно оценивает любое развитие событий.
«”Ак Барс” готов к любому сценарию продолжения сезона, который будет предложен лигой. Мы поддержим любое решение, в том числе сыграть перенесенные матчи во время олимпийской паузы. У нас несколько игроков отправились в сборные, поэтому молодые хоккеисты из нашей системы могут получить хороший шанс проявить себя на уровне КХЛ», – говорил Валиуллин еще в январе.
«Барсы» подготовили двух игроков сборной Канады в Пекине за свой счет
Однако итоги «регулярки» — это еще не всё. В истории с сокращением регулярного чемпионата КХЛ особенно пострадавшим выглядит казанский «Ак Барс» из-за декабрьского финала трансферной кампании команды Дмитрия Квартальнова. Напомним, казанцы подписали трех канадцев — защитников Джейсона Демерса и Марка Барберио, а также 36-летнего Эрика Фера.
Демерс и Фер имели большие проблемы с игровой практикой перед трансфером в «Ак Барс», но это не помешало им получить внушительные зарплаты в Казани. По некоторым данным, защитник Джэйсон Демерс заработает в «Ак Барсе» до конца сезона 30 млн рублей, а форвард Эрик Фер — 22 млн. Напомним, что самым высокооплачиваемым в стане казанцев является еще один канадец — Джордан Уил с годовым окладом в 65 млн рублей. Несложно подсчитать, что Фер и Демерс заработают на этом же уровне (если делить по месяцам), а с учетом усеченной «регулярки» и того больше. К слову, Марк Барберио также заработает за оставшееся время сезона порядка 30 млн рублей.
Таким образом, за эти деньги казанцы просто подготовили игроков для олимпийской сборной Канады. Демерс и Барберио получили игровую практику и попали в итоговый состав «кленовых листьев» в Пекине. А вот сыгранности со своими партнерами по «Ак Барсу» до плей-офф игроки практически не получат. Эрик Фер же вообще все это время проведет без игровой практики, а для 36-летнего хоккеиста это серьезная проблема. Особенно учитывая, что и до перехода в «Ак Барс» Фер долго не выходил на лед в официальных матчах. И возникает вопрос, а зачем вообще было нужно такое «усиление» «Ак Барсу».
Канадские новички не выглядят сильнее старожилов «Ак Барса»
В итоге вся канадская тройка новичков сыграла за «Ак Барс» считанное число матчей и не показала себя значительно сильнее имеющихся в распоряжении Дмитрия Квартальнова хоккеистов. Марк Барберио принял участие в шести играх и набрал 3 (1 + 2) очка, а Джейсон Демерс появился на льду пять раз, отличившись результативной передачей. Вряд ли этот вклад канадцев соответствует 60 млн рублей на двоих. Да, впереди плей-офф, но с учетом плохой сыгранности канадцев и уровня игры, которые они уже показали, вряд ли стоит ожидать серьезного усиления игры «Ак Барса». Тот же американец Стивен Кэмпфер выглядит в команде Квартальнова игроком принципиально более высокого уровня.
Но Демерс с Барберио опытные исполнители и еще не перешагнули возраст, с которого начинается хоккейная деградация. Они, безусловно, добавят вариативности Дмитрию Квартальнову при построении защиты в плей-офф. Куда сложнее дело обстоит с Эриком Фером. 36-летний хоккеист провел пять матчей за «Ак Барс», не отметившись ни одним очком по системе «гол + пас». И это при том, что большую часть игр новичок провел номинально в первом звене. Сейчас у Фера опять не будет игровой практики, а затем практически сразу стартует плей-офф. Очевидно — это «легкие» 22 млн на ветер. В сумме за услуги трех канадцев на финише сезона «Ак Барс» заплатит более 80 млн рублей.
К нынешнему менеджменту клуба на самом деле вопросов немного. 90% летней трансферной кампании «Ак Барса» провел еще Рафик Якубов. Именно при нем с уходом россиян Альберта Яруллина и Андрея Педана заметно обеднела защитная линия команды. Именно эта недоработка и повлекла за собой авральное усиление обороны в лице Демерса и Барберио. Другой вопрос, что с решением и поиском кандидатов на замену все же затянули, оставив новичкам минимальное время на вписывание в состав. А теперь из-за коронавирусной коллизии в КХЛ времени и вовсе не осталось.
Фото на анонсе: ak-bars.ru