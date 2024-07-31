82-летняя сельчанка из Актанышского района отправила внуку лапшу на СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Из села Тыннамасово Актанышского района в специальной военной операции участвуют немало мужчин. Многие из них отправлены из других городов России, Татарстана. Например, внук 82-летней Файрузы апы — Ренат Имамгалиев, проживающий в городе Тамбове, после службы в армии заключил контракт с Минобороны.

Сельчане активно участвуют в подготовке гуманитарной помощи землякам. Услышав, что из Актаныша в августе будет отправлена гуманитарная помощь на СВО, каждый спешит помочь по мере сил.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В сельском Доме культуры изготовили окопные свечи, собрали продукты. Как только директор Дома культуры Майсара Магданова написала в деревенском чате, что будет субботник по нарезке лапши, к нужному часу собрались сельчанки. Среди них и 82-летняя Файруза Имамгалиева. Женщины сами принесли лапшерезки, яйца, муку.

«Очень хочу помочь солдатам. Внук Ренат был призван в армию из города Тамбова, по окончании службы подписал контракт. Именно тогда на Украине началась специальная военная операция, Ренат с первых же дней вступил в бой. Солдаты, ушедшие на СВО, — они все чьи-то родные дети. Пусть поскорее это закончится, и наши солдаты вернутся на родину живыми и здоровыми. Пусть домашняя лапша, которую мы приготовили, придаст им сил», — говорит Файруза апа.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Большинство жителей деревни — пожилые люди. Ильгиза Муллаянова — председатель Совета ветеранов сел Казкеево, Тыннамасово.

«Мы с юных лет научились месить тесто для лапши. Для нас нет никаких проблем. Хочется как можно больше помочь нашим солдатам. Они никогда не покидают наших сердец, они все для нас герои. Мы молимся за этих солдат и в мечетях, и во время молитв. Пусть они вернутся живыми и здоровыми», — желает Ильгиза апа.

Заведующая клубом Майсара Магданова находится в постоянном контакте с семьями односельчан, участвующих в специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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