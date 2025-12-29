Путин подписал закон об использовании МАХ для подтверждения совершеннолетия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование национального мессенджера МАХ для подтверждения возраста при приобретении ряда товаров. Соответствующий документ был опубликован на портале официальных правовых актов РФ.

Теперь появляется возможность применения платформы МАХ для подтверждения совершеннолетия при покупке табачных изделий, алкогольной продукции и энергетических напитков, а также участия в лотереях и посещения публичных мероприятий. Кроме того, законом предусматривается внесудебное ограничение доступа к интернет-ресурсам, занимающимся продажей табака и кальянов.

Кроме того, нормативный акт конкретизирует процедуру регистрации доменных имен – эту задачу будут выполнять некоммерческие организации из правительственного перечня. При этом регистрация доменного имени станет возможной только после прохождения владельцем идентификации в ЕСИА.