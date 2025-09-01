news_header_top
Общество 1 сентября 2025 14:30

80-летие КазНЦ РАН отметят в новом здании театра Камала

Алексей Калачев
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (КазНЦ РАН) отметит 80-летний юбилей в новом здании театра имени Камала. Об этом на пресс-конференции сообщил директор КазНЦ РАН Алексей Калачев, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Основное торжественное собрание, посвященное 80-летию центра, будет проходить 3 сентября в новом здании Камаловского театра. Собираются научные сотрудники, гости», – сказал Калачев.

Ожидается участие заместителя Президента РАН Евгения Каблова и директора Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования РФ Киры Швед.

Церемония вручения Арбузовской премии станет кульминацией дня, подчеркивая традиции и инновации в химических науках, заложенные академиком Александром Арбузовым, первым руководителем центра.

В среду также пройдет совещание директоров федеральных исследовательских центров, где будут обсуждаться опыт создания и стратегия развития таких мультидисциплинарных центров, которых организовано около 20, отметил Калачев.

#казнц ран #премия
