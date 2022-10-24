80% банкоматов в России не готовы к приему новых сторублевок

К приему новой сторублевой купюры в России готово лишь 20% банкоматов. Проблема связана с тем, что банки не могут перепрограммировать уже действующие устройства, поставленные покинувшими страну зарубежными компаниями. Об этом, ссылаясь на Ассоциацию банков России, сообщают «Известия».

В издании напомнили, что раньше подобная техника завозилась из-за рубежа. Однако с ужесточением санкций большая часть поставщиков банковской техники ушла из России. Чтобы решить проблему, кредитные организации могут попытаться переформатировать устройства самостоятельно либо наладить поставки оборудования из дружественных стран. Как отметили в АБР, чтобы производить собственные устройства, России потребуется еще около двух лет.

В то же время эксперты полагают, что самостоятельная перенастройка действующих банкоматов невозможна. Поэтому решение о переносе выпуска новой купюры вполне оправданно. Ускорить процесс может улучшение геополитической ситуации.

Однако, заметили специалисты, изменения могут остаться незамеченными из-за низкого процента сторублевок в общем объеме банкнот. Их доля в обороте сейчас достигает лишь 15% — значительно меньше тысячных и пятитысячных купюр.

