В Центробанке раскрыли дату появления новой сторублевой купюры

В четверг Центробанк представит новую модернизированную сторублевую банкноту. Презентация пройдет на специально подготовленной для этого пресс-конференции, сообщает регулятор.

В презентации примут участие зампред ЦБ Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Ранее сообщалось, что ЦБ запланировал выпустить в обращение модернизированные банкноты в период с 2022 по 2025 годы. По планам, банкноты в 1000 и 5000 рублей выпустят в 2023, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

После ужесточения антироссийских санкций Ассоциация банков России просила отложить выпуск новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Санкции в отношении РФ были усилены после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.