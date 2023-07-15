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8 тысяч детей в Билярске: Минниханов опубликовал яркие фото с новой смены форума «Сәләт»
В Билярске сейчас проходит новая смена Международного молодежного образовательного форума «Сәләт», напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В своем телеграм-канале он опубликовал яркие фотографии с ребятами, которые принимают участие в форуме. Всего в этом сезоне отдохнут более 8 тыс. детей из разных регионов страны, отметил руководитель республики.
«Уңышлар сезгә, балалар!», – добавил Минниханов.
Напомним, 12 июля в Билярске стартовала третья смена форума «Сәләт». Сообщалось, что сюда приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ульяновской, Пермской, Самарской, Астраханской областей, Чувашии, Башкортостана и Татарстана.
Участниками второй творческой смены на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника стали 600 детей, подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.
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