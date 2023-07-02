Лаборатории и мастер-классы: творческая смена форума «Сәләт» стартовала в Билярске

Фото: пресс-служба форума «Сәләт»

На территории Билярского историко-археологического музея-заповедника открылась вторая смена XII Международного молодежного образовательного форума «Сәләт». Смена «Иҗат Биләр Форум» («Творчество /Arts») продлится до 5 июля, сообщает пресс-служба мероприятия.

К собравшимся обратилась заместитель министра молодежи РТ Айгуль Сабирова. «Вы самые талантливые дети, и мы ценим, что вы прошли долгий путь, чтобы попасть сюда. В предстоящие дни вас ждет интересная программа, новые знакомства и, конечно же, незабываемые впечатления», — заметила она в приветственной речи.

Участниками творческой смены стали 600 детей, подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, прошедших конкурсный отбор. Помимо Татарстана, они представляют республики Башкортостан, Марий Эл и Чувашия, Астраханскую, Волгоградскую, Самарскую и Ульяновскую области, Москву и Санкт-Петербург.

«Иҗат Биләр Форум» проводится с 2018 года по поручению и поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Смена включает лаборатории по трем направлениям: танец, музыка, театр. Участники объединяются в группы во главе с наставниками, разрабатывают проекты и презентуют их.

Куратор музыкального направления — певица, актриса и педагог по вокалу Зарина Вильданова. За театральное направление отвечает актриса и режиссер Казанского ТЮЗа Лилия Нурель. Танцевальным направлением руководит хореограф-постановщик, танцовщица и педагог Венера Галимова.

Фото: пресс-служба форума «Сәләт»

Танцевальные творческие лаборатории курируют Ксения Бурмистрова, Регина Ланвин и Саида Минубаева, музыкальные — Никита Савельев, Дмитрий Балакин, Тимур Милюков и Сергей Костюжов, театральные — Ильнур Гарифуллин, Регина Саттарова и Камиль Гатауллин.

Мастер-классы и творческие встречи проведут музыкант и певец Сергей Костюжов, певица Карина Зиганшина, музыкальный продюсер Яна Козловская, клоун Руслан Риманас, художник Алина Алимова, педагог-хореограф Саида Минубаева, хореограф Надежда Онсо, танцор Регина Халиуллина, продюсер и музыкант Тимур Милюков, режиссер и актер Камиль Гатауллин, фолк-группа ZAKARIA и другие артисты.

Кроме того, на форуме продолжит работу образовательная программа «Остаз» для руководителей творческих коллективов. «В прошлом году мы получили очень теплую обратную связь, и надеемся, что в этом году программа пройдет еще успешнее», — пояснила ее руководитель Диляра Якубова.

Помимо этого, на форум приедет заслуженная артистка России и Татарстана, актриса театра и кино Роза Хайруллина. В рамках проекта «Остаз» она проведет мастер-класс, а также примет участие в творческой встрече.

Вновь будет работать и студия прямых эфиров «Җанлы Сәләт». Трансляции будут организованы на официальных страницах форума в социальной сети «ВКонтакте» и на видеосервисе YouTube.