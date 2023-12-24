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Культура 24 декабря 2023 19:01

8-летний скрипач из Набережных Челнов стал победителем «Синей птицы»

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8-летний скрипач из Набережных Челнов стал победителем «Синей птицы»
Фото: официальное сообщество конкурса во&nbsp;«ВКонтакте»

8-летний Лука Моромов из Набережных Челнов стал победителем 10-го, юбилейного сезона конкурса юных талантов «Синяя птица». Информация появилась в официальном сообществе конкурса во «ВКонтакте».

Напомним, что 10 декабря он уже поразил своей игрой одного из членов жюри конкурса – пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева.

Победитель получил приз в размере 1 миллиона рублей и статуэтку в виде символа конкурса. Во время вручения подарка Лука скромно сказал, что ему «еще учиться, учиться, учиться и учиться».

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