8-летний челнинец поразил жюри «Синей птицы» на канале «Россия-1» игрой на скрипке

Фото: телеграм-канал Минкультуры РТ

Восьмилетний житель Набережных Челнов Лука Моромов представил Татарстан на конкурсе юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». Своей игрой мальчик поразил члена жюри – российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева.

«В 8 лет играть Кампанеллу – это невероятно. Кто не понял: скрипка – один из самых ужасающе сложных инструментов. Нужно очень много заниматься, чтобы была такая чистейшая интонация, такое владение, такая виртуозность», – сказал Мацуев.

Лука Моромов является воспитанником известного педагога и дирижера Камерного оркестра Набережных Челнов Игоря Лермана. В Минкультуры РТ отметили, что мальчик занимается музыкой с малых лет и уже является обладателем Гран-при всероссийского конкурса Tutti. Arso.

Участников финала выбирают телезрители. Чтобы проголосовать, нужно отправить SMS с номером 15 на короткий номер 9392. Услуга бесплатная.