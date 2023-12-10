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8-летний челнинец поразил жюри «Синей птицы» на канале «Россия-1» игрой на скрипке
Восьмилетний житель Набережных Челнов Лука Моромов представил Татарстан на конкурсе юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». Своей игрой мальчик поразил члена жюри – российского пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева.
«В 8 лет играть Кампанеллу – это невероятно. Кто не понял: скрипка – один из самых ужасающе сложных инструментов. Нужно очень много заниматься, чтобы была такая чистейшая интонация, такое владение, такая виртуозность», – сказал Мацуев.
Лука Моромов является воспитанником известного педагога и дирижера Камерного оркестра Набережных Челнов Игоря Лермана. В Минкультуры РТ отметили, что мальчик занимается музыкой с малых лет и уже является обладателем Гран-при всероссийского конкурса Tutti. Arso.
Участников финала выбирают телезрители. Чтобы проголосовать, нужно отправить SMS с номером 15 на короткий номер 9392. Услуга бесплатная.
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