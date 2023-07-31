Начальник Управления образования Казани раскрыл число двоечников по ОГЭ

75 выпускников девятых классов Казани получили двойки за ОГЭ по математике, еще у 62 – неудовлетворительные оценки по русскому языку. Об этом на деловом понедельнике доложил начальник Управления образования горисполкома Ирек Ризванов.

«Для получения аттестата за 9-й класс необходимо было сдать 4 экзамена: два обязательных — это русский язык и математика и два по выбору. Результаты ОГЭ по математике 75 выпускников оказались ниже удовлетворительных. Более 2 тыс. сдали экзамен на „отлично“», — сообщил он.

По словам спикера, средняя оценка выпускников по русскому языку составила 4,1 балла. Минимальные результаты получили 62 девятиклассника. «Отлично» по ОГЭ получили более 5 тыс. выпускников.

Для тех, кто получил неудовлетворительные оценки, предусмотрена возможность в осенний период пересдать ОГЭ по всем четырем предметам, добавил докладчик.

«Сейчас перед участниками основного государственного экзамена стоит выбор дальнейшего жизненного пути — подавать документы в учреждение профессионального образования или продолжать обучение в школе ежегодно», — отметил Ризванов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средний балл ЕГЭ у казанских школьников оказался выше российских показателей.