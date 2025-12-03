74 семьи в Набережных Челнах обратились за выплатой вместо земельного участка

На сегодняшний день в Исполнительный комитет Набережных Челнов уже поступило 74 заявления от многодетных семей на получение денежной компенсации. Об этом на заседании городского совета сообщил начальник управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Ленар Гизатуллин.

В Набережных Челнах многодетные семьи, имеющие трех и более детей, могут получить денежную выплату вместо предоставления земельного участка. Это стало возможным после внесения изменений в статьи 32 и 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан, согласно которым выплаты предоставляются при согласии семьи.

Прием заявлений с необходимыми документами ведется в зале 400 здания Исполнительного комитета города по адресу: пр. Хасана Туфана, д. 23.

Для получения выплаты необходимо заполнить заявление о предоставлении единовременной выплаты и заявление на перечисление денежных средств на каждого члена семьи. Банковский счет должен быть открыт на каждого члена семьи, включая несовершеннолетних детей. Срок рассмотрения заявлений составляет 21 рабочий день.

Полученные средства можно снять и использовать на любые цели.