74% россиян поддержали запрет на вегетарианство и сыроедение для детей

74% россиян поддерживают идею законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для детей, из них 55% полностью одобряют ее. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Исследование показало, что за своим питанием следят больше половины жителей страны — 51%, из которых 18% соблюдают диету, а 33% стараются употреблять здоровую пищу.

В то же время почти четверть россиян (22%) утверждает, что не следят за своим рационом и при этом не жалуются на здоровье. 26% опрошенных считают, что не имеют возможности думать о своем рационе.

Среди возрастных групп больше всего следят за своим питанием молодые люди в возрасте до 25 лет — 63%. Традиционно вопросам питания чаще уделяют внимание женщины — 55%, в то время как мужчины чаще едят что хотят — 27%.

К вегетарианцам в России относит себя лишь 1% граждан. «В последние пять лет отношение к вегетарианству начало меняться. Ранее оно ассоциировалось исключительно с отказом от мяса и животных продуктов. Сегодня оно стало все чаще восприниматься как употребление в пищу растительных продуктов и овощей в большем количестве (19%, 2018 г. — 1%)», — делятся результатами аналитики ВЦИОМ.

В то же время половина респондентов уверена — отказ от мясной пищи вредит организму. Интересно, что за пять лет — с 2018 года — число таких ответов увеличилось на 11%.

Напомним, что в октябре 2023 года детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Она напомнила, что в стране не предусмотрена ответственность для родителей, которые принуждают своих детей следовать диетам, опасным для жизни и здоровья.