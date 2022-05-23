70% туристов, направляющихся в Казань, обходятся без услуг туркомпаний

В настоящее время в Казань приезжает больше индивидуальных туристов, нежели организованных через туристические компании. В процентном соотношении около 70% — индивидуалы, 30% — приезжают через туркомпании. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она также добавила, что кроме портрета туриста поменялась и глубина бронирования поездок.

«Если мы говорим про глубину бронирования, она тоже изменилась, — сообщила Санникова. — Сейчас турист чуть ли не за неделю, за две бронирует свой тур. Не как раньше: за месяц, за два, т.е. глубина бронирования уменьшилась».

Казань остается в пятерке лидеров по посещению среди городов России, продолжила Санникова. Так, за период майских праздников столицу Татарстана посетили 200 тысяч гостей (на четверть больше, чем в прошлом году).

«Средняя загрузка гостиниц при этом составила 90-95%, а в некоторые дни и 100%. Почти все отели были загружены», — резюмировала она.