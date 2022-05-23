Дарья Санникова: «Турист тратит в Казани в среднем 7 тысяч рублей в сутки»

О развитии инфраструктуры туризма в Казани, нехватке отелей высшей категории и жесткой конкуренции между городами России рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Дарья Санникова: «Мы остаемся в пятерке лидеров по посещению среди городов России» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы пика не достигли»

– Как вы оцениваете майские выходные дни с точки интереса российских туристов к столице республики?

– Майские праздники традиционно являются самыми популярными для Казани с точки зрения посещения. У нас было на что посмотреть, прошло много мероприятий. Средняя загрузка гостиниц составила 90-95%, а в некоторые дни и 100%. Почти все отели были загружены. Мы остаемся в пятерке лидеров по посещению среди городов России. Если говорить о количестве туристов, то с 1 по 10 мая приехало около 200 тысяч гостей. В прошлом году было 150 тысяч, то есть в нынешнем – на 50 тысяч человек больше. Это достаточно хороший показатель. И, конечно, нам очень важно сохранять высокий уровень обслуживания гостей города.

– Прошлый год был не совсем типичным с учетом того, что была пандемия…

– 2021-й год уже был неплохой, мы вышли на допандемийные показатели.

– А пик посещений – сколько у нас было на майские праздники и в каком году?

– Я думаю, что мы пика не достигли. Действительно, было очень большое количество гостей. Нас это очень радует, но одновременно должно и подстегивать. Очень важно с таким потоком уметь еще и работать, чтобы не было отрицательных отзывов. Нужно, чтобы туристы к нам возвращались. Это очень большая консолидированная системная работа, в которой рестораны, гостиницы, туристические объекты, транспорт, все мы в общей связке работаем. Конечно, мы это сейчас делаем, но важно эту работу продолжать и совершенствовать.

«Выросли в стоимости и экскурсионные услуги. В целом все поднялось в цене примерно на 5-10%» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

– По вашим наблюдениям, у отелей, ресторанов как-то изменился средний чек?

– Да, чек вырос. Это связано в том числе и с тем, что сейчас происходит импортозамещение, нужно искать новых поставщиков, выстраивать новую логистику, транспортную доставку и т.д. Выросли в стоимости и экскурсионные услуги. В целом все поднялось в цене примерно на 5-10%. Если говорить про рестораны, то в любом случае и шеф-повара, и управляющие стараются сделать так, чтобы блюдо оставалось качественным и чтобы цена не очень росла, учитывая покупательскую способность туристов. Ориентируемся на то, чтобы цены удерживать.

«70% – индивидуалы, 30% приезжают через туркомпании»

– А вы подсчитывали, сколько турист в среднем тратит в Казани?

– Есть мировые показатели. Если ориентироваться на них, то турист тратит около 7 тысяч рублей в сутки. В эту сумму входит размещение, питание, транспорт, экскурсионные услуги, какие-то сувениры. Это среднестатистическая цифра, но с учетом того, что сейчас средний чек немного растет, то и эта цифра будет расти.

– На ваш взгляд, как поменялся характер туризма в Казани именно на майские праздники? Может быть, какие-то другие категории туристов стали приезжать? Возможно, мы предлагаем им какие-то другие программы? Или все идет по накатанной дороге и ничего нового?

– Действительно, с точки зрения организации поездки портрет туриста поменялся. Сейчас больше индивидуальных туристов, нежели организованных через какие-то туристические компании. В процентном соотношении около 70% – индивидуалы, 30% приезжают через туркомпании. Если мы говорим про глубину бронирования, она тоже изменилась. Сейчас турист чуть ли не за неделю, за две бронирует свой тур, не как раньше – за месяц, за два, то есть глубина бронирования уменьшилась.

Что касается точек показа, то традиционно самыми популярными являются Кремль, Старо-Татарская слобода, улица Баумана, «Чаша». Появились новые точки – например, многих очень интересует Национальная библиотека. Появились новые экскурсионные маршруты, такие как «Нео Казань», которые связаны с посещением каких-то совершенно новых объектов, локаций. Этот маршрут проходит через новые парки, жилой комплекс «Арт-сити», есть еще у нас новый объект ретро-карс, где можно познакомиться с историей автомобилей. Это очень интересно с точки зрения привлечения внимания туристов. Также очень популярным остается Храм Всех Религий. Гости любят туда приезжать и делать фотографии на фоне этой достопримечательности. Традиционно популярными являются маршруты, связанные с посещением Раифского и Свяжского монастырей.

«Появилcя, например, маршрут по казанским некрополям, в рамках которого туристы посещают места захоронения известных людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Люди интересуются новыми маршрутами. Мы уже несколько раз заявляли о том, что появилcя, например, маршрут по казанским некрополям, в рамках которого туристы посещают места захоронения известных людей, которые когда-то работали, жили в Казани. Например, Арское кладбище.

Организован маршрут «Казань, откройся». Сейчас очень популярны маршруты и места, в которых можно пофотографировать. Люди любят фотографироваться на фоне каких-то интересных мест. «Казань, откройся» связан с красивыми дверьми в различных исторических зданиях XIX-XX веков, сохранившихся в Казани.

В столице республики появляются новые средства размещения с различными спа-услугами, процедурами восстановления, реабилитации. Это направление весьма популярно среди туристов. И, конечно, большой популярностью сейчас пользуются глэмпинги. Люди любят индивидуальный туризм с уединением, с отказом от посещения мест массового пребывания. И именно эко-глэмпинги удовлетворяют таким запросам.

«Туркомпаниям сложно забронировать места, квоту»

– По поводу Казанки. У нас вода есть, а мы ее не используем. Ни трамвайчиков речных, ничего. Или дамба не позволяет это сделать, она разрезает водные пути? У меня знакомые приезжают из Питера, из Москвы, спрашивают: «У вас вода есть? А покататься можно?» Я отвечаю, что нет.

– Есть компания, которая планирует делать такие перевозки речными трамвайчиками по глади реки Казанки. Возможно, эти планы реализуются уже в этом году, но не могу с уверенностью сказать, что это будет такого-то числа. Пока идет работа. Мы делаем для этого все возможное, мы понимаем, что есть огромный спрос как у индивидуальных туристов, так и у туристических компаний. Но, к сожалению, в настоящее время те суда, которые перевозят пассажиров из речного порта по маршрутам Казань – Свияжск, Казань – Болгар, они используются только как транспортные средства. Туристическим компаниям сложно там забронировать места, квоту.

– На эти маршруты в прошлом году было невозможно приобрести билеты по интернету.

– Это тоже очень важный момент.

– Изменилась ситуация?

– Ситуация на пути к изменению. На официальном сайте речного порта запущена онлайн-продажа билетов. Уже можно зайти посмотреть расписание и выбрать маршрут, но пока кнопка «купить» не активна. Сейчас ведутся все подготовительные работы для открытия продаж.

«Чартерные перевозки Казань – Москва, Москва – Санкт-Петербург – Казань – это очень хорошее подспорье для увеличения туристической привлекательности Казани» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как показали себя чартеры, в частности из Москвы в Казань? Какое влияние они оказали на общий туристический поток? Была достаточно серьезная реклама этого продукта…

– В целом могу сказать, что чартерные перевозки Казань – Москва, Москва – Санкт-Петербург – Казань – это очень хорошее подспорье для увеличения туристической привлекательности Казани. С финансовой стороны эти туры очень конкурентоспособны. Их предпочитают выбирать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы это продолжалось и появлялись в том числе и новые направления.

«Важно делать ставку на районы Татарстана»

– Какие ожидания у вас от летнего сезона, каков прогноз по количеству туристов? Какие ключевые мероприятия вы бы советовали посетить гостям города?

– По информации Ассоциации отелей РТ, гостиницы сейчас заполняются, активно идет бронирование. Июнь, июль, август – традиционно популярные месяцы для туризма.

Комитет по развитию туризма Казани планирует провести летом гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», «Ночной велофест»… Не будем забывать и о традиционных праздниках, которые всегда собирают большое количество зрителей, – Сабантуй. Немало мероприятий проходит в Казанской агломерации. Для нас это очень важно – развивать событийную программу муниципальных образований, входящих в состав агломерации и расположенных недалеко от Казани. Среди них, например, Лаишевский, Пестречинский, Зеленодольский районы. Давно известен «Каравон» в Лаишевском районе. В Пестречинском районе проводят праздник «Скорлупкино», на котором метают яйца. В Свияжске проводят гастрономический праздник «Свияжская уха».

Очень важно делать ставку на районы Татарстана. Конечно, приоритетными для нас являются города Поволжья, Сибири, Москва, Санкт-Петербург, но здорово, когда к нам в Казань приезжают из отдаленных районов республики. Это важное направление работы.

– Какие прогнозы по количеству туристов?

– Сложно прогнозировать. Конечно, хотелось бы выйти на еще более высокие показатели, нежели в прошлом году. В 2021 году Казань посетили 3 млн туристов. Мы сделаем для этого все возможное, но, наверное, самое главное – это не столько количество туристов. Очень важно, чтобы каждый гость уехал с отличным настроением и захотел вновь бы к нам вернуться.

«Отели загружены, в среднем загрузка гостиниц по году составляет около 60%. Это хороший показатель» Фото: © «Татар-информ»

«Для нас важно появление четырех- и пятизвездочных отелей»

– В Казани достаточно хорошо развита инфраструктура туризма: отели, другие объекты. Как вы считаете, насыщение уже произошло? Или в планах есть какие-то интересные объекты, о которых широкая публика пока не знает?

– Есть проекты, планируемые в том числе Институтом развития города Казани. Это новые средства размещения, к примеру, новый комплекс «Казанские термы» с термальными источниками. В нем будет большое количество номеров. Я думаю, комплекс станет одним из ключевых объектов, привлекающих туристов. В планах – освоение территорий набережной Казанки и Волги, там тоже предполагается появление новых средств размещения. Для нас важно появление четырех- и пятизвездочных отелей. На эти категории есть активный спрос.

– Есть инвесторы, готовые войти в этот рынок? И насколько для участников рынка привлекательна окупаемость туристических объектов?

– В Казани сохраняется интерес инвесторов к открытию новых объектов. Отели загружены, в среднем загрузка гостиниц по году составляет около 60%. Это хороший показатель. Для нас важно сохранять эту загрузку, добиться, чтобы она была бы распределена по всему сезону. Чтобы не было простоев в низкие сезоны, такие как ноябрь, конец января, февраль, когда в городе нет туристов, нет гостей. Поэтому мы активно формируем событийный календарь. Важно, чтобы распределение всех событий по году было равномерным.

Что касается рентабельности бизнеса, то у каждого инвестора есть свой бизнес-план. А для города важно сохранять туристическую привлекательность за счет проведения мероприятий. Сейчас мы активно работаем над этим. Мы ставим задачу – увеличить процент возвратных туристов. Для чего турист должен вернуться в Казань? Он уже приехал. Посмотрел Кремль, Старо-Татарскую слободу, по улице Баумана прогулялся, на «Чашу» поднялся… Поэтому для Казани важно сохранять интерес туристов к городу. Это системная работа: вместе с бизнесом, вместе с муниципальной властью делать совместные проекты, способствующие сохранению постоянного интереса к Казани. Интереса и с точки зрения вложения инвестиций, и с точки зрения поездок к нам.

Мы сейчас планируем проведение стратегической сессии, на которую пригласим модераторов из Москвы. Будут также привлечены яркие профессионалы из Казани. В целом рассчитываем выработать новую модель бизнеса для более активного привлечения туристов в Казань.



«Конкуренция диктует правила»

– В связи с чем возникла потребность в новой модели? Мы дошли до определенного порога по туризму или изменившиеся экономические условия диктуют необходимость какой-то новой идеологии?

– Мы понимаем, что конкурентов много. Сейчас и в других городах активно развивается внутренний туризм, появляются новые туристические программы, проекты. Москва, Санкт-Петербург традиционно остаются в лидерах, а Казань – в лидирующей тройке для атмосферных городских путешествий. Соответственно, для нас важно удерживать этот уровень, чтобы из других городов России приезжали именно к нам, а не в другой город Поволжья. Поэтому мы понимаем, что нужно предлагать новые интересные точки, фишки, которые бы привлекали туристов. Конкуренция диктует правила. Мы должны следовать этим правилам и, как спортсмены, участвовать в состязании и забираться на новые высоты.

– В апреле Казань одержала победу в пяти номинациях в международном конкурсе «Город, где хочется жить». Расскажите о нем подробнее. Что за конкурс, что эта победа дает городу?

– Этот смотр-конкурс инициирован Ассоциацией крупных городов и столиц, а также Исполнительным комитетом СНГ. Конкурс направлен на поиск новых практик в городах, обмен новыми идеями и создание новых проектов, которые бы влияли и улучшали жизнь жителей России и стран СНГ. Очень здорово, что такие наши проекты, как, например, проект благоустройства Чайкового озера или программа по бездомным животным и гуманному отношению к животным в городе, стали победителями в конкурсе.

Победу одержали также проект гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», проект «Школьное питание». Среди победителей также и проект централизованной системы библиотек, реализованный в Казани. Все это практики, действительно привлекающие людей.

Комитет по развитию туризма города Казани активно принимает участие в различных грантах, смотрах-конкурсах. Мы и дальше будем продолжать участвовать в практиках, активно внедряемых в жизнь Казани.

«У нас есть великолепный экспоцентр «Казань Экспо», в котором на постоянной основе проходят различные мероприятия. Думаю, что это направление будет развиваться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Казани есть что показать деловым людям»

– Как вы оцениваете состояние делового туризма в Казани? Это растущая или стагнирующая сфера?

– Я думаю, что растущая. У нас есть великолепный экспоцентр «Казань Экспо», в котором на постоянной основе проходят различные мероприятия. Думаю, что это направление будет развиваться. Деловой туризм является для нас потенциально очень важным. В Казани есть что показать, что посмотреть деловым людям. Бизнес-программу можно гармонично соединить с программой экскурсионной. Это очень здорово и перспективно.

– Вы сказали, что в Казани есть потребность в отелях четырех и пяти звезд, а как обстоит дело с отелями для бюджетных туристов? Насколько удовлетворяют спрос хостелы, другие недорогие варианты?

– На мой взгляд, подобный спрос удовлетворяется полноценно. Доступные средства размещения представлены широким ассортиментом хостелов и отелей в 3 звезды, 2, 1. Мы не наблюдаем какой-то нехватки в этом сегменте. В то же время, когда в 2019 году у нас были официальные делегации, мы столкнулись с недостатком «четверок» и «пятерок» для размещения делегаций из различных крупных стран. Поэтому мы сейчас активно развиваем этот сегмент.

«Необязательно ехать куда-то за границу, можно приехать к нам, прийти на какое-то мероприятие и там почувствовать атмосферу, вкусы, музыку, настроение» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Заменяем и будем заменять направления, которые сейчас недоступны»

– Как влияют трудности с выездным туризмом на интерес туристов к Казани? Как вы считаете, Казань сможет частично принять туристические потоки или это все же другой тип туризма, тот же пляжный отдых, которому мы не можем предложить замену?

– Могу с уверенностью сказать, что мы заменяем и будем заменять в сложившихся условиях направления, которые сейчас недоступны. Заменять за счет различных туристических объектов, за счет наших географических преимуществ. Я имею в виду Камское море, мы его так и называем. Мы планируем новые инфраструктурные объекты, к примеру, места для автокемперов. Будет развиваться прибрежная зона Волги, речной туризм. Если мы говорим про гастрономию, то у нас можно попробовать блюда различных народов. Можно создать, например, уголок мексиканской кухни, уголок грузинской, вьетнамской кухни и т.д. Необязательно ехать куда-то за границу, можно приехать к нам, прийти на какое-то мероприятие и там почувствовать атмосферу, вкусы, музыку, настроение. Есть у нас такой лозунг: «Казань объединяет». Действительно, в Казани традиционно проживает более 115 национальностей, каждая из них вносит свой самобытный вклад в атмосферу Казани. И многие мероприятия проводятся у нас с широким традиционным размахом, где можно всю эту гамму почувствовать. Поэтому у нас есть все возможности, чтобы удовлетворить потребности тех туристов, которые хотели бы выехать за границу.

– Будем надеяться, что этот год будет удачным для туристического бизнеса в Казани, поэтому удачи и вам.

– Спасибо. Мы позитивно настроены, работы много, мы ее не боимся. Очень ждем гостей в наш город.