70 тонн «белой нефти» в сутки: фермеры Елабуги увеличили производство молока на 8,5 тонны

Семьдесят тонн «белой нефти» в сутки: такого показателя сегодня достигли сельхозпредприятия Елабужского муниципального района по производству молока. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Рустем Нуриев.

«Наибольший объем у предприятий ООО „МИР“ (29 тонн в сутки), ЗАО „Агрофирма „Новый Юраш“ (17 тонн в сутки)», — уточнил он.

По сравнению с прошлым годом суточный показатель производства молока увеличился на 8,5 тонны.

Ранее Рустем Нуриев отмечал, что основными вызовами в развитии сельского хозяйства и сельских территорий для Елабужского района стали низкий уровень производства молока (в 2019 году он не превышал 35 тонн в сутки), наличие необрабатываемых залежных земель (более 21,5 тыс. гектаров) и отсутствие работы по программе комплексного развития сельских территорий.