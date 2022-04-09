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Ру Тат
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Сельское хозяйство
9 апреля 2022  23:09

70 тонн «белой нефти» в сутки: фермеры Елабуги увеличили производство молока на 8,5 тонны

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70 тонн «белой нефти» в сутки: фермеры Елабуги увеличили производство молока на 8,5 тонны

Семьдесят тонн «белой нефти» в сутки: такого показателя сегодня достигли сельхозпредприятия Елабужского муниципального района по производству молока. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Рустем Нуриев.

«Наибольший объем у предприятий ООО „МИР“ (29 тонн в сутки), ЗАО „Агрофирма „Новый Юраш“ (17 тонн в сутки)», — уточнил он. 

По сравнению с прошлым годом суточный показатель производства молока увеличился на 8,5 тонны.

Ранее Рустем Нуриев отмечал, что основными вызовами в развитии сельского хозяйства и сельских территорий для Елабужского района стали низкий уровень производства молока (в 2019 году он не превышал 35 тонн в сутки), наличие необрабатываемых залежных земель (более 21,5 тыс. гектаров) и отсутствие работы по программе комплексного развития сельских территорий.

Фото: https://t.me/mr_Rustem_Nuriev.

#елабужский район
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