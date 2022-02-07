В Елабужском районе новый инвестор вдвое увеличил суточное производство молока

В Елабужском районе благодаря новому инвестору — ООО «Мир» — почти вдвое увеличилось суточное производство молока. Об этом на IX сессии четвертого созыва местного совета сообщил глава района Рустем Нуриев.

«Достичь таких результатов мы смогли благодаря приходу в район нового инвестора — ООО „Мир“, который построил первую очередь животноводческого комплекса на 1100 голов и в текущем году планирует строительство второй очереди комплекса на 1200 голов», — отметил он.

Также на территории Елабужского района начинает свою деятельность ОАО «Аммоний Агротехнологии», которое планирует заниматься растениеводством и животноводством.

Рустем Нуриев отметил, что основными вызовами в развитии сельского хозяйства и сельских территорий для Елабужского района стали низкий уровень производства молока (в 2019 году он не превышал 35 тонн в сутки), наличие необрабатываемых залежных земель (более 21,5 тыс. гектаров), отсутствие работы по программе комплексного развития сельских территорий.

В итоге из 21,5 тыс. га неиспользуемых земель — 12,7 тыс. передано инвесторам, а 6,5 тыс. выделено для комплексного лесовосстановления.

Усилена работа для привлечения республиканских средств по программе комплексного развития сельских территорий. В 2021 году объем финансирования составил 14 млн рублей, а в планах на 2022 год — увеличить сумму до 30 млн рублей. По программе самообложения в 2019 году было направлено 7 млн рублей, в 2021 году сумма составила 17 млн рублей. В планах на текущий год — увеличить объем до 25 млн рублей.

«В 2020 году мы не участвовали в республиканской программе строительства мини-ферм. В 2021 году в ней приняли участие 11 владельцев личных подсобных хозяйств, в текущем году планируем довести эту цифру до 15», — поделился планами Рустем Нуриев.

«Хочу поблагодарить министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Азатовича Зяббарова за поддержку, оказываемую нашему району по работе с сельским хозяйством», — добавил глава района.