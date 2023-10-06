7 октября Путин примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан

Фото: пресс-служба Кремля

7 октября Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. Об этом глава государства рассказал на совместной с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым пресс-конференции по итогам переговоров двух стран.

«Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и Президентом Казахстана примем участие в торжественной церемонии запуска поставок Газпромом российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения не направлялся», – заявил Путин.

По его словам, Путин договорился об этом с Мирзиёевым несколько месяцев назад и инициатива была реализована в очень короткие сроки.

Напомним, что свой официальный визит в Россию Президент Узбекистана начал с Казани. Накануне он провел встречу с Раисом республики Рустамом Миннихановым.