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Руc Тат
Экономика 6 октября 2023 18:47

7 октября Путин примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан

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7 октября Путин примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан
Фото: пресс-служба Кремля

7 октября Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. Об этом глава государства рассказал на совместной с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым пресс-конференции по итогам переговоров двух стран.

«Завтра мы вместе с Шавкатом Миромоновичем и Президентом Казахстана примем участие в торжественной церемонии запуска поставок Газпромом российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения не направлялся», – заявил Путин.

По его словам, Путин договорился об этом с Мирзиёевым несколько месяцев назад и инициатива была реализована в очень короткие сроки.

Напомним, что свой официальный визит в Россию Президент Узбекистана начал с Казани. Накануне он провел встречу с Раисом республики Рустамом Миннихановым.

#Владимир Путин #Шавкат Мирзиеев
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